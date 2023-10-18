Nguyên nhân gây suy buồng trứng nguyên phát
Nguyên nhân
Ví dụ
Bất thường về di truyền hoặc bất thường bẩm sinh
Rối loạn sinh dục thứ phát do khiếm khuyết di truyền (ví dụ: hội chứng Turner [45,X hoặc khảm 45,X/46,XX hoặc 45,X/47,XXX] hoặc rối loạn sinh tuyến sinh dục hỗn hợp)
Độ biến sớm FMR1 (Hội chứng X dễ vỡ)
Trisomy X có hoặc không có khảm nhiễm sắc thể
Bất thường di truyền nhiễm sắc thể thường hiếm gặp
Giảm số lượng tế bào mầm (do khiếm khuyết trong quá trình tái tổ hợp giảm phân, mất tổ chức của nhóm tế bào mầm)
Tự miễn (nguyên nhân hoặc các bệnh lý liên quan)
Các bệnh tự miễn liên quan (thường gặp nhất là viêm tuyến giáp Hashimoto, bệnh Graves, bệnh Addison, bệnh lupus ban đỏ hệ thống và bệnh tiểu đường týp 1)
Rối loạn chuyển hóa
Thiếu 17-Alpha-hydroxylase
Thiếu 17,20-Lyase
Thiếu hụt cholesterol desmolase
Phơi nhiễm chất độc hại hoặc tác nhân truyền nhiễm
Nhiễm trùng (ví dụ: quai bị, lao)
Tăng thoái hoá nang noãn tịt buồng trứng (tự phát)
Hút thuốc lá
Nguyên nhân do thầy thuốc và các nguyên nhân khác
Thuốc hóa trị liệu (đặc biệt là alkyl hóa)
Chiếu xạ buồng trứng (tổng liều bức xạ > 6 Gy)
Cắt bỏ buồng trứng hai bên