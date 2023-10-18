Nguyên nhân gây ra rối loạn tâm thần do chất kích thích hoặc do thuốc
Thuốc (do thầy thuốc kê đơn)
Thuốc giảm đau, đặc biệt là thuốc chống viêm không steroid
Thuốc gây mê
Thuốc chống trầm cảm
Thuốc kháng cholinergic
Thuốc chống co giật
Thuốc kháng histamine
Thuốc chống tăng huyết áp
Thuốc kháng khuẩn, bao gồm fluoroquinolones, trimethoprim-sulfamethoxazole, beta-lactam, macrolide, nitrofurantoin, isoniazid và thuốc chống sốt rét
Thuốc chống parkinson
Nhóm benzodiazepine
Các thuốc hóa trị liệu bao gồm cyclosporine và procarbazine
Disulfiram
Glucocorticoid
Thuốc kích thích nhu động ruột
Thuốc an thần (không phải benzodiazepine)
Isoniazid
Thuốc giãn cơ
Corticosteroid
Thuốc co mạch, bao gồm phenylephrine và pseudoephedrine
Thuốc liên quan đến rối loạn sử dụng chất kích thích
Rượu
Amphetamine
Thuốc benzodiazepin và thuốc ngủ, bao gồm flunitrazepam (Rohypnol)
Cần sa và cannabinoids
Cocaine
Chất gây ảo giác, bao gồm cả axit lysergic diethylamide (LSD)
Nitrit hít vào
Methylenedioxy-methylamphetamine (MDMA hoặc thuốc lắc)
Phencyclidine (PCP)
Độc chất
Asen
Carbon dioxide
Carbon monoxide
Thuốc ức chế cholinesterase (kháng cholinesterase)
Chì
thủy ngân
Khí thần kinh, bao gồm sarin
Thuốc trừ sâu organophosphate
Các hydrocacbon dễ bay hơi, bao gồm cả các hydrocacbon từ các sản phẩm dầu mỏ hoặc sơn