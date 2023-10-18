skip to main content
Nguyên nhân gây ra rối loạn tâm thần do chất kích thích hoặc do thuốc

Thuốc (do thầy thuốc kê đơn)

Thuốc giảm đau, đặc biệt là thuốc chống viêm không steroid

Thuốc gây mê

Thuốc chống trầm cảm

Thuốc kháng cholinergic

Thuốc chống co giật

Thuốc kháng histamine

Thuốc chống tăng huyết áp

Thuốc kháng khuẩn, bao gồm fluoroquinolones, trimethoprim-sulfamethoxazole, beta-lactam, macrolide, nitrofurantoin, isoniazid và thuốc chống sốt rét

Thuốc chống parkinson

Nhóm benzodiazepine

Các thuốc hóa trị liệu bao gồm cyclosporine và procarbazine

Disulfiram

Glucocorticoid

Thuốc kích thích nhu động ruột

Thuốc an thần (không phải benzodiazepine)

Isoniazid

Thuốc giãn cơ

Corticosteroid

Thuốc co mạch, bao gồm phenylephrine và pseudoephedrine

Thuốc liên quan đến rối loạn sử dụng chất kích thích

Rượu

Amphetamine

Thuốc benzodiazepin và thuốc ngủ, bao gồm flunitrazepam (Rohypnol)

Cần sa và cannabinoids

Cocaine

Chất gây ảo giác, bao gồm cả axit lysergic diethylamide (LSD)

Nitrit hít vào

Methylenedioxy-methylamphetamine (MDMA hoặc thuốc lắc)

Phencyclidine (PCP)

Độc chất

Asen

Carbon dioxide

Carbon monoxide

Thuốc ức chế cholinesterase (kháng cholinesterase)

Chì

thủy ngân

Khí thần kinh, bao gồm sarin

Thuốc trừ sâu organophosphate

Các hydrocacbon dễ bay hơi, bao gồm cả các hydrocacbon từ các sản phẩm dầu mỏ hoặc sơn

