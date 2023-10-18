skip to main content
MSDMSD ManualPhiên bản dành cho chuyên gia
Search icon

Nguyên nhân chính gây hạ magiê máu

Phân loại

Nguyên nhân

Tình trạng rối loạn do sử dụng rượu

Lượng nạp vào không đủ và bài tiết qua thận quá mức

Các tình trạng mất đường tiêu hóa

Tiêu chảy mạn tính

Phân mỡ

Cầu nối ruột non

Sử dụng thuốc ức chế bơm proton mạn tính

Liên quan tới mang thai

Mang thai (đặc biệt là ba tháng thứ ba của thaii kỳ; bài tiết quá nhiều qua thận, các yếu tố khác; thường là sinh lý)

Cho con bú (tăng nhu cầu magiê)

Mất qua thận nguyên phát

Rối loạn hiếm gặp gây ra bài tiết magiê cao một cách không thích hợp (ví dụ, hội chứng Gitelman)

Mất qua thận thứ phát

Thuốc lợi tiểu quai và thiazide

Tăng canxi máu

Cắt bỏ khối u tuyến cận giáp

Toan ceton (DKA)

Tăng tiết aldosterone, hormone tuyến giáp, hoặc vasopressin

Ngộ độc thận (ví dụ amphotericin B, cisplatin, cyclosporine, aminoglycosides)

Trong các chủ đề này