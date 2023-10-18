Nguyên nhân chính gây hạ magiê máu
Phân loại
Nguyên nhân
Tình trạng rối loạn do sử dụng rượu
Lượng nạp vào không đủ và bài tiết qua thận quá mức
Các tình trạng mất đường tiêu hóa
Tiêu chảy mạn tính
Phân mỡ
Cầu nối ruột non
Sử dụng thuốc ức chế bơm proton mạn tính
Liên quan tới mang thai
Mang thai (đặc biệt là ba tháng thứ ba của thaii kỳ; bài tiết quá nhiều qua thận, các yếu tố khác; thường là sinh lý)
Cho con bú (tăng nhu cầu magiê)
Mất qua thận nguyên phát
Rối loạn hiếm gặp gây ra bài tiết magiê cao một cách không thích hợp (ví dụ, hội chứng Gitelman)
Mất qua thận thứ phát
Thuốc lợi tiểu quai và thiazide
Cắt bỏ khối u tuyến cận giáp
Tăng tiết aldosterone, hormone tuyến giáp, hoặc vasopressin
Ngộ độc thận (ví dụ amphotericin B, cisplatin, cyclosporine, aminoglycosides)