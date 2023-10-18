skip to main content
Một số yếu tố góp phần gây đái dầm

Nguyên nhân

Những phát hiện gợi ý

Tiếp cận chẩn đoán

Táo bón

Phân không thường xuyên, có sỏi cứng hoặc rất lớn

Ỉa đùn

Khó chịu ở bụng

Tiền sử có chế độ ăn gây táo bón (ví dụ: quá nhiều sữa và sản phẩm từ sữa, ít rau quả)

Thông thường chỉ đánh giá lâm sàng (bao gồm nhật ký về phân)

Đôi khi chụp X-quang bụng

Lượng nước tiểu tăng do bất kỳ nguyên nhân nào (ví dụ như đái tháo đường, thiếu hụt argininevasopressin [đái tháo nhạt do trung ương], đái tháo nhạt do thận, uống quá nhiều nước, bệnh hồng cầu hình liềm hoặc hồng cầu hình liềm thể nhẹ)

Thay đổi theo rối loạn

Đối với đái tháo đường, glucose huyết thanh

Đối với bệnh đái tháo nhạt, độ thẩm thấu huyết thanh và độ thẩm thấu máu và có thể đo cả độ thẩm thấu ở mẫu nước tiểu

Đối với tế bào hình liềm, xét nghiệm tế bào hình liềm

Chưa trưởng thành

Không tiểu dầm ban ngày

Phổ biến hơn ở trẻ trai và trẻ ngủ say giấc

Tiền sử gia đình có người tiểu dầm

Đánh giá lâm sàng đơn thuần

Chứng ngưng thở lúc ngủ

Tiền sử ngáy với những đợt ngừng thở kéo dài 15 giây hoặc lâu hơn, sau đó là những tiếng khịt mũi lớn

Buồn ngủ quá mức vào ban ngày

Amidan/hạch hạnh nhân ở họng phì đại

Đa ký giấc ngủ

Bất thường cột sống (ví dụ, tật đốt sống chẻ đôi, khiếm khuyết về dây sống), dẫn đến giữ lại nước tiểu

Khiếm khuyết rõ ràng của xương sống, thoát vị màng tủy, yếu và giảm cảm giác chi dưới

Mất phản xạ gân gót, phản xạ cơ bìu và thắt hậu môn

X-quang thắt lưng - cùng

MRI cột sống

Căng thẳng

Những khó khăn trong trường học, cô lập xã hội hoặc những khó khăn, căng thẳng gia đình (ví dụ như ly hôn, ly thân)

Chỉ đánh giá lâm sàng (bao gồm cả nhật ký về đi tiểu)

Nhiễm trùng đường tiết niệu

Chứng tiểu khó, tiểu máu, tần suất, cấp tính

Sốt

Đau bụng

Phân tích nước tiểu

Cấy nước tiểu

Đối với bệnh nhân viêm thận bể thận, siêu âm và chụp bàng quang niệu đạo ngược dòng

