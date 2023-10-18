Một số yếu tố góp phần gây đái dầm
Nguyên nhân
Những phát hiện gợi ý
Tiếp cận chẩn đoán
Phân không thường xuyên, có sỏi cứng hoặc rất lớn
Ỉa đùn
Khó chịu ở bụng
Tiền sử có chế độ ăn gây táo bón (ví dụ: quá nhiều sữa và sản phẩm từ sữa, ít rau quả)
Thông thường chỉ đánh giá lâm sàng (bao gồm nhật ký về phân)
Đôi khi chụp X-quang bụng
Lượng nước tiểu tăng do bất kỳ nguyên nhân nào (ví dụ như đái tháo đường, thiếu hụt argininevasopressin [đái tháo nhạt do trung ương], đái tháo nhạt do thận, uống quá nhiều nước, bệnh hồng cầu hình liềm hoặc hồng cầu hình liềm thể nhẹ)
Thay đổi theo rối loạn
Đối với đái tháo đường, glucose huyết thanh
Đối với bệnh đái tháo nhạt, độ thẩm thấu huyết thanh và độ thẩm thấu máu và có thể đo cả độ thẩm thấu ở mẫu nước tiểu
Đối với tế bào hình liềm, xét nghiệm tế bào hình liềm
Chưa trưởng thành
Không tiểu dầm ban ngày
Phổ biến hơn ở trẻ trai và trẻ ngủ say giấc
Tiền sử gia đình có người tiểu dầm
Đánh giá lâm sàng đơn thuần
Tiền sử ngáy với những đợt ngừng thở kéo dài 15 giây hoặc lâu hơn, sau đó là những tiếng khịt mũi lớn
Buồn ngủ quá mức vào ban ngày
Amidan/hạch hạnh nhân ở họng phì đại
Đa ký giấc ngủ
Bất thường cột sống (ví dụ, tật đốt sống chẻ đôi, khiếm khuyết về dây sống), dẫn đến giữ lại nước tiểu
Khiếm khuyết rõ ràng của xương sống, thoát vị màng tủy, yếu và giảm cảm giác chi dưới
Mất phản xạ gân gót, phản xạ cơ bìu và thắt hậu môn
X-quang thắt lưng - cùng
MRI cột sống
Căng thẳng
Những khó khăn trong trường học, cô lập xã hội hoặc những khó khăn, căng thẳng gia đình (ví dụ như ly hôn, ly thân)
Chỉ đánh giá lâm sàng (bao gồm cả nhật ký về đi tiểu)
Chứng tiểu khó, tiểu máu, tần suất, cấp tính
Sốt
Đau bụng
Phân tích nước tiểu
Cấy nước tiểu
Đối với bệnh nhân viêm thận bể thận, siêu âm và chụp bàng quang niệu đạo ngược dòng