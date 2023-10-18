skip to main content
Một số tương tác có thể có giữa dinh dưỡng bổ sung và thuốc

Một số tương tác có thể có giữa dinh dưỡng bổ sung và thuốc

Dinh dưỡng bổ sung

Thuốc bị ảnh hưởng

Tương tác đã chọn

Ashwagandha

Hormone tuyến giáp

Có thể làm tăng nồng độ hormone tuyến giáp

Thuốc chống tăng đường huyết

Có thể làm giảm lượng đường trong máu đến mức không an toàn

Thuốc chống tăng huyết áp

Có thể tăng cường tác dụng hạ huyết áp và có tác dụng hạ huyết áp

Thuốc ức chế miễn dịch (ví dụ: cyclosporine, mycophenolate, tacrolimus, prednisone, corticosteroid)

Có thể tương tác với các loại thuốc ức chế chức năng miễn dịch

Thuốc an thần

Có thể dẫn đến an thần quá mức

Hoàng kỳ

Thuốc ức chế miễn dịch (ví dụ: cyclosporine, mycophenolate, tacrolimus)

Có thể kích thích hệ thống miễn dịch và do đó làm giảm hiệu quả của các loại thuốc ức chế hệ thống miễn dịch như những loại thuốc được sử dụng sau khi ghép tạng

Lithium

Có thể làm giảm bài tiết lithium, dẫn đến tăng nồng độ trong máu và có thể gây ra các tác dụng bất lợi nghiêm trọng

Rau đắng biển

Thuốc kháng cholinergic hoặc thuốc có thể làm tăng acetylcholine (ví dụ: thuốc điều trị bệnh tăng nhãn áp hoặc thuốc điều trị bệnh Alzheimer)

Có thể làm giảm tác dụng của thuốc kháng cholinergic hoặc làm tăng tác dụng bất lợi của thuốc kháng cholinergic.

Hormone tuyến giáp

Có thể làm tăng nồng độ hormone tuyến giáp

Thuốc được chuyển hóa bởi hệ thống cytochrome P450 (ví dụ: warfarin, thuốc chẹn kênh canxi, thuốc chống co giật)

Có thể làm tăng nguy cơ chảy máu hoặc hạ huyết áp bằng thuốc chẹn kênh canxi hoặc an thần bằng thuốc chống động kinh

Cần sa (CBD)

Thuốc an thần và thuốc chống trầm cảm (ví dụ: benzodiazepin, phenobarbital, morphin, rượu, SSRI, thuốc chống trầm cảm ba vòng)

Có thể làm tăng tác dụng của các loại thuốc này và gây ra tình trạng an thần quá mức

Acetaminophen và axit valproic

Có thể làm tăng nguy cơ tổn thương gan

Thuốc chống động kinh

Có thể làm tăng tác dụng của các loại thuốc này và có thể làm tăng tác dụng bất lợi

Lithium

Có thể làm tăng độc tính của lithium

Warfarin

Có thể làm tăng nồng độ warfarin và do đó có thể dẫn đến chảy máu

Hoa cúc la mã

Thuốc Barbiturate và các thuốc an thần khác

Có thể tăng cường hoặc kéo dài tác dụng của thuốc an thần bởi vì các loại dầu dễ bay hơi có thêm các hiệu quả

Chất bổ sung sắt

Có thể làm giảm hấp thu sắt qua tanin trong thực vật

Warfarin

Có thể làm tăng nguy cơ chảy máu vì hoa cúc la mã chứa phytocoumarins, có thể có thêm các hiệu quả

Thuốc có tác dụng giống estrogen (ví dụ: tamoxifen, liệu pháp thay thế hormone, thuốc tránh thai đường uống có estrogen)

Có thể ảnh hưởng đến tác dụng estrogen của những loại thuốc này

Cyclosporine

Có thể làm tăng nồng độ huyết thanh cyclosporine

Crom

Insulin, sulfonylureas

Có thể hạ đường huyết

Liệu pháp thay thế tuyến giáp

Có thể làm giảm nồng độ levothyroxin trong huyết thanh

Coenzyme Q10

Warfarin

Có thể làm giảm đáp ứng với warfarin

Thuốc chống tăng huyết áp

Có thể tăng cường tác dụng hạ huyết áp và có tác dụng hạ huyết áp

Thuốc hóa trị

Có thể ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc hóa trị do tác dụng chống oxy hóa

Dehydroepiandrosterone (DHEA)

Thuốc chống đông (ví dụ: warfarin)

Tăng nguy cơ chảy máu

Thuốc chống trầm cảm

Có thể gây khởi phát hưng cảm

Thuốc có tác dụng kháng estrogen (ví dụ: tamoxifen, anastrozole và fulvestrant)

Có thể làm giảm tác dụng kháng estrogen

Triazolam (một loại thuốc benzodiazepine).

Có thể làm tăng tác dụng an thần

Vắc xin Bacille Calmette-Guérin (BCG) (đối với bệnh lao)

Có thể làm giảm hiệu quả của vắc xin BCG

Ma hoàng*

Thuốc kích thích (ví dụ: caffeine, epinephrine, phenylpropanolamine, pseudoephedrine)

Tăng tác dụng kích thích của các loại thuốc khác, làm tăng nguy cơ nhịp tim không đều hoặc nhanh và tăng huyết áp

MAOI

Có thể làm tăng tác dụng của các loại thuốc này và tăng nguy cơ bị tác dụng bất lợi (ví dụ: đau đầu, run, nhịp tim không đều hoặc nhanh, tăng huyết áp)

Feverfew

Thuốc chống đau nửa đầu (ví dụ: ergotamine – xem bảng Một số đặc điểm của rối loạn đau đầu theo nguyên nhân)

Có thể làm tăng nhịp tim và huyết áp vì nó có tác động tăng hiệu quả co mạch

Thuốc chống kết tập tiểu cầu

Có thể làm tăng nguy cơ chảy máu vì cỏ thơm chế sự kết tập tiểu cầu (có thêm tác dụng)

NSAID

Tăng nguy cơ chảy máu, vì cả thuốc hạ sốt và NSAID đều có khả năng gây chảy máu

Warfarin

Có thể làm tăng nguy cơ chảy máu vì warfarin có thể có thêm tác dụng

Tỏi

Thuốc chống tăng huyết áp

Có thể tăng cường tác dụng hạ huyết áp và có tác dụng hạ huyết áp

Thuốc chống kết tập tiểu cầu

Có thể làm tăng nguy cơ chảy máu bằng cách tăng cường khả năng ức chế kết tập tiểu cầu và tác dụng tiêu sợi huyết của tỏi

Isonicotinylhydrazide (isoniazid, hoặc INH)

Có thể mức thấp hơn 

Các chất ức chế protease (ví dụ, saquinavir)

Nồng độ các chất ức chế protease trong máu giảm bởi tỏi

Warfarin

Có thể làm tăng nguy cơ chảy máu bằng cách tăng hiệu quả chống đông máu của warfarin

Tacrolimus (uống)

Có thể làm tăng nồng độ tacrolimus trong máu, có thể đủ để gây tổn thương gan

gừng

Thuốc chống kết tập tiểu cầu

Có thể tăng nguy cơ chảy máu bằng cách làm tăng sự ức chế sự ngưng tập tiểu cầu

Warfarin

Có thể làm tăng nguy cơ chảy máu bằng cách tăng hiệu quả chống đông máu của warfarin

Cây bạch quả

Thuốc chống co giật (ví dụ: phenytoin)

Có thể làm giảm hiệu quả của thuốc chống co giật vì chất gây ô nhiễm trong chế phẩm bạch quả có thể làm giảm tác dụng chống co giật

Thuốc chống trầm cảm

Có thể kết tủa hội chứng serotonin ở bệnh nhân dùng các loại thuốc chống trầm cảm khác

MAOI (ví dụ, tranylcypromin)

Có thể làm tăng tác dụng của các loại thuốc này và làm tăng nguy cơ bị các tác dụng bất lợi (ví dụ: đau đầu, run, các cơn hưng cảm)

NSAID

Có thể làm tăng nguy cơ chảy máu bằng cách tăng cường ức chế sự chống ngưng tập tiểu cầu

Warfarin

Có thể làm tăng nguy cơ chảy máu bằng cách tăng hiệu quả chống đông máu của warfarin

Nhân sâm

Thuốc chống tăng đường huyết (ví dụ: glipizide)

Có thể làm tăng tác dụng của các loại thuốc này, gây hạ đường huyết

Aspirin và các NSAID khác

Có thể làm tăng nguy cơ chảy máu bằng cách tăng cường ức chế sự chống ngưng tập tiểu cầu

Corticosteroid

Có thể tăng cường thêm tác dụng của corticosteroid bởi vì nhân sâm có tác dụng chống viêm

Có thể có tác dụng kích thích miễn dịch và do đó có thể làm giảm tác dụng ức chế miễn dịch của corticosteroid

Digoxin

Có thể làm tăng mức digoxin

Estrogens

Có thể tăng cường tác dụng phụ của estrogen

MAOI

Có thể nguyên nhân nhức đầu, run và các giai đoạn hưng cảm

Opioid

Có thể làm hiệu lực của opioid

Warfarin

Có thể làm tăng nguy cơ chảy máu bằng cách tăng hiệu quả chống đông máu của warfarin

Goldenseal

Thuốc chống tăng huyết áp

Hàm lượng Berberine có thể làm tăng tác dụng hạ huyết áp

Thuốc chống tăng đường huyết

Berberine có thể làm tăng tác dụng hạ đường huyết

Warfarin và heparin

Có thể làm tăng tác dụng của warfarin và heparin, làm tăng nguy cơ chảy máu

Trà xanh

Atorvastatin

Nadolol

Warfarin

Trà xanh có thể làm giảm nồng độ và tác dụng của atorvastatin, do đó làm giảm bất kỳ tác dụng hạ lipid nào

Trà xanh có thể làm giảm nồng độ và tác dụng của nadolol, do đó làm giảm tác dụng hạ huyết áp của thuốc này.

Có thể giảm hiệu lực của warfarin, làm tăng nguy cơ thuyên tắc huyết khối

Hương nhu (Holy Basil)

Hormone tuyến giáp

Có thể làm giảm hiệu quả của các loại thuốc hormone tuyến giáp

Thuốc chống đông và thuốc chống ngưng tập tiểu cầu

Có thể làm tăng nguy cơ chảy máu

Kava

Thuốc an thần (ví dụ, barbiturates, benzodiazepine)

Có thể tăng cường hoặc kéo dài tác dụng của thuốc an thần

Thuốc chống parkinson

Có thể đối kháng tác dụng của levodopa và làm trầm trọng thêm bệnh Parkinson

Có thể làm giảm chuyển hóa của ropinirole và do đó gây ngộ độc dopamin

Thuốc gây độc gan

Có thể tăng độc tính trên gan

Cam thảo (glycyrriza glabra)

Thuốc chống tăng huyết áp

Có thể tăng giữ muối và nước và tăng huyết áp, làm cho thuốc chống tăng huyết áp kém hiệu quả

Hóa trị liệu

Có thể làm giảm tác dụng của paclitaxel và cisplatin

Corticosteroid

Có thể làm tăng tác dụng bất lợi của corticosteroid

Digoxin

Có thể làm giảm nồng độ Kali, làm tăng nguy cơ của độc tính digoxin

Thuốc lợi tiểu

Có thể làm tăng tác dụng tiêu hao kali của hầu hết các loại thuốc lợi tiểu và cản trở hiệu quả của thuốc lợi tiểu tiết kiệm kali (ví dụ, spironolactone)

MAOI

Có thể làm tăng tác dụng của các loại thuốc này và làm tăng nguy cơ bị các tác dụng bất lợi (ví dụ: đau đầu, run, các cơn hưng cảm)

Warfarin

Có thể làm giảm hiệu quả của warfarin

Melatonin

Thuốc chống đông máu (như warfarin)

Có thể làm tăng nguy cơ chảy máu

Thuốc chống động kinh

Có thể làm giảm hiệu quả của thuốc chống động kinh

Nhóm benzodiazepine

Có thể tăng tác dụng an thần

Methamphetamine

Có thể làm tăng tác dụng bất lợi của methamphetamine

Kế sữa

Thuốc hạ đường huyết

Có thể làm tăng tác dụng của các loại thuốc này, gây hạ đường huyết

Các chất ức chế protease (ví dụ, indinavir, saquinavir)

Có thể gây trở ngại với chuyển hóa enzym, làm giảm nồng độ indinavir trong máu

Sirolimus

Có thể làm giảm độ thanh thải sirolimus ở bệnh nhân ghép thận bị suy gan

Warfarin

Có thể làm tăng nguy cơ chảy máu do tác dụng ngày càng tăng

Reishi

Thuốc chống đông máu và thuốc chống kết tập tiểu cầu

Có thể làm tăng nguy cơ bị chảy máu ở những bệnh nhân được điều trị bằng thuốc chống đông máu và thuốc chống kết tập tiểu cầu

Thuốc chống tăng huyết áp

Có thể gây hạ huyết áp ở bệnh nhân dùng thuốc chống tăng huyết áp

Thuốc hạ đường huyết

Có thể góp phần gây hạ đường huyết ở những bệnh nhân dùng thuốc chống tăng đường huyết

Rhodiola

Thuốc chống trầm cảm

Có thể gây nhịp tim nhanh

Thuốc chống đông (ví dụ: warfarin)

Có thể làm tăng nồng độ trong máu gây tăng nguy cơ chảy máu

Thuốc chống viêm

Tăng nồng độ trong máu và có thể có tác dụng bất lợi

Thuốc ức chế miễn dịch

Có thể làm giảm hiệu quả của thuốc ức chế miễn dịch

Thuốc hạ đường huyết

Có thể làm giảm lượng đường trong máu, gây ra tình trạng hạ đường huyết

Thuốc hạ huyết áp

Có thể làm giảm huyết áp hơn nữa

S-Adenosyl-L-Methionine

Thuốc chống trầm cảm

Có thể làm tăng nồng độ serotonin gây ra hội chứng serotonin khi dùng cùng với thuốc tiết serotonin, biểu hiện bằng nhịp tim nhanh, lo lắng, các triệu chứng đường tiêu hóa, cứng cơ nặng và có thể có co giật.

Levodopa

Có thể làm giảm hiệu quả của levodopa

saw palmetto

Thuốc chống kết tập tiểu cầu và thuốc chống đông máu (ví dụ: warfarin) 

Có thể làm tăng tác dụng và có thể gây chảy máu

Estrogen (ví dụ: thuốc tránh thai và các sản phẩm khác)

Có thể làm giảm hiệu quả của estrogen

St. John’s wort

Thuốc benzodiazepin (ví dụ: alprazolam, lorazepam, diazepam)

Có thể làm giảm hiệu quả của thuốc benzodiazepin

Cyclosporine và tacrolimus

Có thể giảm mức độ cyclosporine trong máu, tăng nguy cơ loại bỏ ghép tạng

Digoxin

Có thể giảm mức độ digoxin trong máu, tạo cho nó ít hiệu quả, với các kết quả tiềm ẩn nguy hiểm

Chất bổ sung sắt

Có thể làm giảm hấp thu sắt

MAOI

Có thể làm tăng tác dụng của MAOI, có thể gây ra huyết áp rất cao cần được điều trị khẩn cấp

Ketamine

Có thể làm giảm hiệu quả của ketamine

Thuốc ức chế men sao chép ngược không phải nucleoside (ví dụ: nevirapine, efavirenz)

Tăng cường chuyển hóa các loại thuốc này, làm giảm hiệu quả của thuốc

Thuốc tránh thai đường uống

Tăng cường chuyển hóa các loại thuốc này, làm giảm hiệu quả của thuốc

Oxycodone, methadone và tramadol

Giảm nồng độ trong huyết thanh và tác dụng giảm đau của các loại thuốc này

Phenobarbital

Có thể làm giảm hiệu quả của phenobarbital

Thuốc gây nhạy cảm với ánh sáng (ví dụ: amiodarone, naproxen, kháng sinh sulfonamide)

Có thể tăng độ nhạy sáng mặt trời

Các chất ức chế protease (ví dụ, indinavir, saquinavir)

Có thể làm giảm chất ức chế protease trong máu, giảm hiệu quả của chúng

SSRI (ví dụ, fluoxetine, paroxetine, sertraline)

Có thể làm tăng tác dụng của những loại thuốc này

Statin (ví dụ: atorvastatin, lovastatin, rosuvastatin)

Có thể làm giảm hiệu quả của statin

Thuốc chống trầm cảm ba vòng (ví dụ: desipramine, amitriptyline)

Có thể làm tăng tác dụng của những loại thuốc này

Warfarin và các thuốc chống đông máu khác (ví dụ: thuốc chống đông đường uống tác dụng trực tiếp)

Có thể làm giảm nồng độ warfarin và rivaroxaban trong máu, làm tăng nguy cơ thuyên tắc huyết khối

Valerian

Thuốc an thần (ví dụ, barbiturates, benzodiazepine)

Có thể tăng cường hiệu quả của các thuốc an thần

Kẽm

Thuốc kháng sinh (ví dụ: cephalexin, tetracycline, quinolone)

Có thể làm giảm sự hấp thụ và tác dụng của thuốc kháng sinh khi dùng kẽm trong vòng vài giờ

Cisplatin, penicillamine và thuốc ức chế tích hợp chelate (ví dụ: dolutegravir)

Có thể bị ức chế hoặc bị bất hoạt

* Việc bán các loại dinh dưỡng bổ sung có chất ephedra bị cấm ở Hoa Kỳ.

† Chất này là cam thảo tự nhiên, không phải là kẹo cam thảo có hương vị nhân tạo phổ biến hơn.

MAOI = chất ức chế monoamine oxidase; NSAID = thuốc chống viêm không steroid; SSRI = Các chất ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc.

