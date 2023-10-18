Một số tương tác có thể có giữa dinh dưỡng bổ sung và thuốc
Dinh dưỡng bổ sung
Thuốc bị ảnh hưởng
Tương tác đã chọn
Hormone tuyến giáp
Có thể làm tăng nồng độ hormone tuyến giáp
Thuốc chống tăng đường huyết
Có thể làm giảm lượng đường trong máu đến mức không an toàn
Thuốc chống tăng huyết áp
Có thể tăng cường tác dụng hạ huyết áp và có tác dụng hạ huyết áp
Thuốc ức chế miễn dịch (ví dụ: cyclosporine, mycophenolate, tacrolimus, prednisone, corticosteroid)
Có thể tương tác với các loại thuốc ức chế chức năng miễn dịch
Thuốc an thần
Có thể dẫn đến an thần quá mức
Thuốc ức chế miễn dịch (ví dụ: cyclosporine, mycophenolate, tacrolimus)
Có thể kích thích hệ thống miễn dịch và do đó làm giảm hiệu quả của các loại thuốc ức chế hệ thống miễn dịch như những loại thuốc được sử dụng sau khi ghép tạng
Lithium
Có thể làm giảm bài tiết lithium, dẫn đến tăng nồng độ trong máu và có thể gây ra các tác dụng bất lợi nghiêm trọng
Thuốc kháng cholinergic hoặc thuốc có thể làm tăng acetylcholine (ví dụ: thuốc điều trị bệnh tăng nhãn áp hoặc thuốc điều trị bệnh Alzheimer)
Có thể làm giảm tác dụng của thuốc kháng cholinergic hoặc làm tăng tác dụng bất lợi của thuốc kháng cholinergic.
Hormone tuyến giáp
Có thể làm tăng nồng độ hormone tuyến giáp
Thuốc được chuyển hóa bởi hệ thống cytochrome P450 (ví dụ: warfarin, thuốc chẹn kênh canxi, thuốc chống co giật)
Có thể làm tăng nguy cơ chảy máu hoặc hạ huyết áp bằng thuốc chẹn kênh canxi hoặc an thần bằng thuốc chống động kinh
Thuốc an thần và thuốc chống trầm cảm (ví dụ: benzodiazepin, phenobarbital, morphin, rượu, SSRI, thuốc chống trầm cảm ba vòng)
Có thể làm tăng tác dụng của các loại thuốc này và gây ra tình trạng an thần quá mức
Acetaminophen và axit valproic
Có thể làm tăng nguy cơ tổn thương gan
Thuốc chống động kinh
Có thể làm tăng tác dụng của các loại thuốc này và có thể làm tăng tác dụng bất lợi
Lithium
Có thể làm tăng độc tính của lithium
Warfarin
Có thể làm tăng nồng độ warfarin và do đó có thể dẫn đến chảy máu
Thuốc Barbiturate và các thuốc an thần khác
Có thể tăng cường hoặc kéo dài tác dụng của thuốc an thần bởi vì các loại dầu dễ bay hơi có thêm các hiệu quả
Chất bổ sung sắt
Có thể làm giảm hấp thu sắt qua tanin trong thực vật
Warfarin
Có thể làm tăng nguy cơ chảy máu vì hoa cúc la mã chứa phytocoumarins, có thể có thêm các hiệu quả
Thuốc có tác dụng giống estrogen (ví dụ: tamoxifen, liệu pháp thay thế hormone, thuốc tránh thai đường uống có estrogen)
Có thể ảnh hưởng đến tác dụng estrogen của những loại thuốc này
Cyclosporine
Có thể làm tăng nồng độ huyết thanh cyclosporine
Insulin, sulfonylureas
Có thể hạ đường huyết
Liệu pháp thay thế tuyến giáp
Có thể làm giảm nồng độ levothyroxin trong huyết thanh
Warfarin
Có thể làm giảm đáp ứng với warfarin
Thuốc chống tăng huyết áp
Có thể tăng cường tác dụng hạ huyết áp và có tác dụng hạ huyết áp
Thuốc hóa trị
Có thể ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc hóa trị do tác dụng chống oxy hóa
Thuốc chống đông (ví dụ: warfarin)
Tăng nguy cơ chảy máu
Thuốc chống trầm cảm
Có thể gây khởi phát hưng cảm
Thuốc có tác dụng kháng estrogen (ví dụ: tamoxifen, anastrozole và fulvestrant)
Có thể làm giảm tác dụng kháng estrogen
Triazolam (một loại thuốc benzodiazepine).
Có thể làm tăng tác dụng an thần
Vắc xin Bacille Calmette-Guérin (BCG) (đối với bệnh lao)
Có thể làm giảm hiệu quả của vắc xin BCG
Ma hoàng*
Thuốc kích thích (ví dụ: caffeine, epinephrine, phenylpropanolamine, pseudoephedrine)
Tăng tác dụng kích thích của các loại thuốc khác, làm tăng nguy cơ nhịp tim không đều hoặc nhanh và tăng huyết áp
MAOI
Có thể làm tăng tác dụng của các loại thuốc này và tăng nguy cơ bị tác dụng bất lợi (ví dụ: đau đầu, run, nhịp tim không đều hoặc nhanh, tăng huyết áp)
Thuốc chống đau nửa đầu (ví dụ: ergotamine – xem bảng Một số đặc điểm của rối loạn đau đầu theo nguyên nhân)
Có thể làm tăng nhịp tim và huyết áp vì nó có tác động tăng hiệu quả co mạch
Thuốc chống kết tập tiểu cầu
Có thể làm tăng nguy cơ chảy máu vì cỏ thơm chế sự kết tập tiểu cầu (có thêm tác dụng)
NSAID
Tăng nguy cơ chảy máu, vì cả thuốc hạ sốt và NSAID đều có khả năng gây chảy máu
Warfarin
Có thể làm tăng nguy cơ chảy máu vì warfarin có thể có thêm tác dụng
Thuốc chống tăng huyết áp
Có thể tăng cường tác dụng hạ huyết áp và có tác dụng hạ huyết áp
Thuốc chống kết tập tiểu cầu
Có thể làm tăng nguy cơ chảy máu bằng cách tăng cường khả năng ức chế kết tập tiểu cầu và tác dụng tiêu sợi huyết của tỏi
Isonicotinylhydrazide (isoniazid, hoặc INH)
Có thể mức thấp hơn
Các chất ức chế protease (ví dụ, saquinavir)
Nồng độ các chất ức chế protease trong máu giảm bởi tỏi
Warfarin
Có thể làm tăng nguy cơ chảy máu bằng cách tăng hiệu quả chống đông máu của warfarin
Tacrolimus (uống)
Có thể làm tăng nồng độ tacrolimus trong máu, có thể đủ để gây tổn thương gan
Thuốc chống kết tập tiểu cầu
Có thể tăng nguy cơ chảy máu bằng cách làm tăng sự ức chế sự ngưng tập tiểu cầu
Warfarin
Có thể làm tăng nguy cơ chảy máu bằng cách tăng hiệu quả chống đông máu của warfarin
Thuốc chống co giật (ví dụ: phenytoin)
Có thể làm giảm hiệu quả của thuốc chống co giật vì chất gây ô nhiễm trong chế phẩm bạch quả có thể làm giảm tác dụng chống co giật
Thuốc chống trầm cảm
Có thể kết tủa hội chứng serotonin ở bệnh nhân dùng các loại thuốc chống trầm cảm khác
MAOI (ví dụ, tranylcypromin)
Có thể làm tăng tác dụng của các loại thuốc này và làm tăng nguy cơ bị các tác dụng bất lợi (ví dụ: đau đầu, run, các cơn hưng cảm)
NSAID
Có thể làm tăng nguy cơ chảy máu bằng cách tăng cường ức chế sự chống ngưng tập tiểu cầu
Warfarin
Có thể làm tăng nguy cơ chảy máu bằng cách tăng hiệu quả chống đông máu của warfarin
Thuốc chống tăng đường huyết (ví dụ: glipizide)
Có thể làm tăng tác dụng của các loại thuốc này, gây hạ đường huyết
Aspirin và các NSAID khác
Có thể làm tăng nguy cơ chảy máu bằng cách tăng cường ức chế sự chống ngưng tập tiểu cầu
Corticosteroid
Có thể tăng cường thêm tác dụng của corticosteroid bởi vì nhân sâm có tác dụng chống viêm
Có thể có tác dụng kích thích miễn dịch và do đó có thể làm giảm tác dụng ức chế miễn dịch của corticosteroid
Digoxin
Có thể làm tăng mức digoxin
Estrogens
Có thể tăng cường tác dụng phụ của estrogen
MAOI
Có thể nguyên nhân nhức đầu, run và các giai đoạn hưng cảm
Opioid
Có thể làm hiệu lực của opioid
Warfarin
Có thể làm tăng nguy cơ chảy máu bằng cách tăng hiệu quả chống đông máu của warfarin
Thuốc chống tăng huyết áp
Hàm lượng Berberine có thể làm tăng tác dụng hạ huyết áp
Thuốc chống tăng đường huyết
Berberine có thể làm tăng tác dụng hạ đường huyết
Warfarin và heparin
Có thể làm tăng tác dụng của warfarin và heparin, làm tăng nguy cơ chảy máu
Atorvastatin
Nadolol
Warfarin
Trà xanh có thể làm giảm nồng độ và tác dụng của atorvastatin, do đó làm giảm bất kỳ tác dụng hạ lipid nào
Trà xanh có thể làm giảm nồng độ và tác dụng của nadolol, do đó làm giảm tác dụng hạ huyết áp của thuốc này.
Có thể giảm hiệu lực của warfarin, làm tăng nguy cơ thuyên tắc huyết khối
Hormone tuyến giáp
Có thể làm giảm hiệu quả của các loại thuốc hormone tuyến giáp
Thuốc chống đông và thuốc chống ngưng tập tiểu cầu
Có thể làm tăng nguy cơ chảy máu
Thuốc an thần (ví dụ, barbiturates, benzodiazepine)
Có thể tăng cường hoặc kéo dài tác dụng của thuốc an thần
Thuốc chống parkinson
Có thể đối kháng tác dụng của levodopa và làm trầm trọng thêm bệnh Parkinson
Có thể làm giảm chuyển hóa của ropinirole và do đó gây ngộ độc dopamin
Thuốc gây độc gan
Có thể tăng độc tính trên gan
Thuốc chống tăng huyết áp
Có thể tăng giữ muối và nước và tăng huyết áp, làm cho thuốc chống tăng huyết áp kém hiệu quả
Hóa trị liệu
Có thể làm giảm tác dụng của paclitaxel và cisplatin
Corticosteroid
Có thể làm tăng tác dụng bất lợi của corticosteroid
Digoxin
Có thể làm giảm nồng độ Kali, làm tăng nguy cơ của độc tính digoxin
Thuốc lợi tiểu
Có thể làm tăng tác dụng tiêu hao kali của hầu hết các loại thuốc lợi tiểu và cản trở hiệu quả của thuốc lợi tiểu tiết kiệm kali (ví dụ, spironolactone)
MAOI
Có thể làm tăng tác dụng của các loại thuốc này và làm tăng nguy cơ bị các tác dụng bất lợi (ví dụ: đau đầu, run, các cơn hưng cảm)
Warfarin
Có thể làm giảm hiệu quả của warfarin
Thuốc chống đông máu (như warfarin)
Có thể làm tăng nguy cơ chảy máu
Thuốc chống động kinh
Có thể làm giảm hiệu quả của thuốc chống động kinh
Nhóm benzodiazepine
Có thể tăng tác dụng an thần
Methamphetamine
Có thể làm tăng tác dụng bất lợi của methamphetamine
Thuốc hạ đường huyết
Có thể làm tăng tác dụng của các loại thuốc này, gây hạ đường huyết
Các chất ức chế protease (ví dụ, indinavir, saquinavir)
Có thể gây trở ngại với chuyển hóa enzym, làm giảm nồng độ indinavir trong máu
Sirolimus
Có thể làm giảm độ thanh thải sirolimus ở bệnh nhân ghép thận bị suy gan
Warfarin
Có thể làm tăng nguy cơ chảy máu do tác dụng ngày càng tăng
Reishi
Thuốc chống đông máu và thuốc chống kết tập tiểu cầu
Có thể làm tăng nguy cơ bị chảy máu ở những bệnh nhân được điều trị bằng thuốc chống đông máu và thuốc chống kết tập tiểu cầu
Thuốc chống tăng huyết áp
Có thể gây hạ huyết áp ở bệnh nhân dùng thuốc chống tăng huyết áp
Thuốc hạ đường huyết
Có thể góp phần gây hạ đường huyết ở những bệnh nhân dùng thuốc chống tăng đường huyết
Thuốc chống trầm cảm
Có thể gây nhịp tim nhanh
Thuốc chống đông (ví dụ: warfarin)
Có thể làm tăng nồng độ trong máu gây tăng nguy cơ chảy máu
Thuốc chống viêm
Tăng nồng độ trong máu và có thể có tác dụng bất lợi
Thuốc ức chế miễn dịch
Có thể làm giảm hiệu quả của thuốc ức chế miễn dịch
Thuốc hạ đường huyết
Có thể làm giảm lượng đường trong máu, gây ra tình trạng hạ đường huyết
Thuốc hạ huyết áp
Có thể làm giảm huyết áp hơn nữa
Thuốc chống trầm cảm
Có thể làm tăng nồng độ serotonin gây ra hội chứng serotonin khi dùng cùng với thuốc tiết serotonin, biểu hiện bằng nhịp tim nhanh, lo lắng, các triệu chứng đường tiêu hóa, cứng cơ nặng và có thể có co giật.
Levodopa
Có thể làm giảm hiệu quả của levodopa
Thuốc chống kết tập tiểu cầu và thuốc chống đông máu (ví dụ: warfarin)
Có thể làm tăng tác dụng và có thể gây chảy máu
Estrogen (ví dụ: thuốc tránh thai và các sản phẩm khác)
Có thể làm giảm hiệu quả của estrogen
Thuốc benzodiazepin (ví dụ: alprazolam, lorazepam, diazepam)
Có thể làm giảm hiệu quả của thuốc benzodiazepin
Cyclosporine và tacrolimus
Có thể giảm mức độ cyclosporine trong máu, tăng nguy cơ loại bỏ ghép tạng
Digoxin
Có thể giảm mức độ digoxin trong máu, tạo cho nó ít hiệu quả, với các kết quả tiềm ẩn nguy hiểm
Chất bổ sung sắt
Có thể làm giảm hấp thu sắt
MAOI
Có thể làm tăng tác dụng của MAOI, có thể gây ra huyết áp rất cao cần được điều trị khẩn cấp
Ketamine
Có thể làm giảm hiệu quả của ketamine
Thuốc ức chế men sao chép ngược không phải nucleoside (ví dụ: nevirapine, efavirenz)
Tăng cường chuyển hóa các loại thuốc này, làm giảm hiệu quả của thuốc
Thuốc tránh thai đường uống
Tăng cường chuyển hóa các loại thuốc này, làm giảm hiệu quả của thuốc
Oxycodone, methadone và tramadol
Giảm nồng độ trong huyết thanh và tác dụng giảm đau của các loại thuốc này
Phenobarbital
Có thể làm giảm hiệu quả của phenobarbital
Thuốc gây nhạy cảm với ánh sáng (ví dụ: amiodarone, naproxen, kháng sinh sulfonamide)
Có thể tăng độ nhạy sáng mặt trời
Các chất ức chế protease (ví dụ, indinavir, saquinavir)
Có thể làm giảm chất ức chế protease trong máu, giảm hiệu quả của chúng
SSRI (ví dụ, fluoxetine, paroxetine, sertraline)
Có thể làm tăng tác dụng của những loại thuốc này
Statin (ví dụ: atorvastatin, lovastatin, rosuvastatin)
Có thể làm giảm hiệu quả của statin
Thuốc chống trầm cảm ba vòng (ví dụ: desipramine, amitriptyline)
Có thể làm tăng tác dụng của những loại thuốc này
Warfarin và các thuốc chống đông máu khác (ví dụ: thuốc chống đông đường uống tác dụng trực tiếp)
Có thể làm giảm nồng độ warfarin và rivaroxaban trong máu, làm tăng nguy cơ thuyên tắc huyết khối
Thuốc an thần (ví dụ, barbiturates, benzodiazepine)
Có thể tăng cường hiệu quả của các thuốc an thần
Thuốc kháng sinh (ví dụ: cephalexin, tetracycline, quinolone)
Có thể làm giảm sự hấp thụ và tác dụng của thuốc kháng sinh khi dùng kẽm trong vòng vài giờ
Cisplatin, penicillamine và thuốc ức chế tích hợp chelate (ví dụ: dolutegravir)
Có thể bị ức chế hoặc bị bất hoạt
* Việc bán các loại dinh dưỡng bổ sung có chất ephedra bị cấm ở Hoa Kỳ.
† Chất này là cam thảo tự nhiên, không phải là kẹo cam thảo có hương vị nhân tạo phổ biến hơn.
MAOI = chất ức chế monoamine oxidase; NSAID = thuốc chống viêm không steroid; SSRI = Các chất ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc.