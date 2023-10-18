* Rối loạn ăn uống lành mạnh có đặc trưng là nỗi ám ảnh ăn thực phẩm lành mạnh, kèm theo các hành vi hạn chế có thể dẫn đến hạn chế chất dinh dưỡng và calo dẫn đến vô kinh. Ăn uống hạn chế là nỗ lực có ý thức nhằm hạn chế lượng thức ăn nạp vào cơ thể, thường xuất phát từ mong muốn giảm cân hoặc kiểm soát thói quen ăn uống. Rối loạn ăn uống mô tả những hành vi ăn uống không lành mạnh không đáp ứng các tiêu chuẩn chẩn đoán rối loạn ăn uống cụ thể.

† Berry GT. Galactosemia and amenorrhea in the adolescent. Ann N Y Acad Sci. 2008;1135:112-117. doi:10.1196/annals.1429.038

‡ Krassas GE. Thyroid disease and female reproduction. Fertil Steril. 2000;74(6):1063-1070. doi:10.1016/s0015-0282(00)01589-2

§ Phụ nữ mắc các rối loạn này có thể có bộ phận sinh dục nam hóa hoặc không rõ ràng.