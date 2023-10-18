Một số nguyên nhân gây rối loạn chức năng rụng trứng
Căn nguyên
Ví dụ
Rối loạn chức năng vùng dưới đồi, chức năng
Lượng calo nạp vào không đủ do ăn kiêng, chán ăn tâm thần*, rối loạn ăn uống (ví dụ: chán ăn tâm thần, cuồng ăn tâm thần), thiếu dinh dưỡng (ví dụ: do mất an ninh lương thực), ăn uống hạn chế*, rối loạn ăn uống* hoặc kém hấp thu
Tiêu hao calo quá mức (nếu lượng calo sử dụng vượt quá lượng calo nạp vào) do tập thể dục hoặc tình trạng tăng chuyển hóa
Rối loạn chuyển hóa (ví dụ: liên quan đến béo phì, lão hóa)
Căng thẳng cảm xúc
Rối loạn tâm thần (ví dụ: trầm cảm, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, tâm thần phân liệt)
Bệnh mạn tính, đặc biệt là bệnh đường tiêu hóa, thận hoặc gan (ví dụ: bệnh Crohn, bệnh celiac, bệnh thận mạn tính cần chạy thận nhân tạo, xơ gan, bệnh hồng cầu hình liềm, xơ nang, bệnh thalassemia thể nặng hoặc các bệnh lý có co giật)
Một số loại thuốc, bao gồm thuốc hướng thần (ví dụ: thuốc chống loạn thần, thuốc chống trầm cảm) và thuốc chống động kinh
Lạm dụng một số chất kích thích (ví dụ: rượu, thuốc phiện)
Rối loạn chức năng vùng dưới đồi, di truyền hoặc cấu trúc
Rối loạn di truyền (ví dụ: thiếu hụt hormone giải phóng gonadotropin vô căn [còn được gọi là suy sinh dục do giảm gonadotropin vô căn hoặc hội chứng Kallman], hội chứng béo phì đơn gen [ví dụ: hội chứng Prader-Willi], suy tuyến yên bẩm sinh)
Rối loạn viêm thâm nhiễm vùng dưới đồi (ví dụ: bệnh mô bào Langerhans, bệnh sarcoid,, bệnh lao)
Khối u ở vùng dưới đồi (ví dụ: u lympho, u sọ hầu, u thần kinh đệm, bệnh di căn)
Chiếu xạ vùng dưới đồi
Rối loạn chức năng tuyến yên
Các khối u của tuyến yên (ví dụ: u tuyến nhỏ, ung thư biểu mô di căn, khối u xoang nội bì, các khối u tuyến yên khác tiết ra hormone [ví dụ: ACTH, hormone kích thích tuyến giáp, hormone tăng trưởng, FSH, LH])
Các khối u não khác (ví dụ: u màng não, u thần kinh đệm, u màng não thất)
Chiếu xạ tuyến yên
Tổn thương chiếm không gian (ví dụ, hố yên rỗng, phình động mạch não)
Các thương tổn thực thể của tuyến yên (ví dụ, bệnh thừa sắt, Bệnh bạch cầu u hạt langerhans, sarcoidosis, lao)
Tăng prolactin máu (nguyên phát hoặc thứ phát do các rối loạn nội tiết khác [ví dụ: bệnh tuyến giáp], thuốc hoặc các chất kích thích khác)
Rối loạn di truyền hoặc rối loạn phát triển (ví dụ: thiếu hụt hormone giải phóng gonadotropin vô căn, tuyến yên thiểu sản)
Nhồi máu và hoại tử tuyến yên sau sinh (hội chứng Sheehan)
Chấn thương sọ não
Rối loạn chức năng buồng trứng
Bệnh tự miễn (ví dụ: viêm buồng trứng tự miễn liên quan đến bệnh nhược cơ, viêm tuyến giáp hoặc bệnh bạch biến)
Rối loạn sinh tuyến sinh dục do bất thường về di truyền, bao gồm bất thường về nhiễm sắc thể (ví dụ: chứng loạn sản tuyến ức bẩm sinh, hội chứng nhiễm sắc thể X dễ gãy, hội chứng Turner [45,X], teo nang buồng trứng tăng tốc tự phát)
Bệnh chuyển hóa (ví dụ: bệnh Addison, đái tháo đường, bệnh galactosemia [†])
Nhiễm vi rút (ví dụ, quai bị)
Hóa trị (ví dụ: các thuốc alkyl hóa liều cao)
Chiếu xạ vào vùng chậu
Các khối u buồng trứng (ví dụ: khối u lớp hạt tế bào theca, khối u Brenner, u quái, u tuyến nang nhầy hoặc u tuyến nang huyết thanh, khối u Krukenberg, ung thư biểu mô di căn)
Rối loạn nội tiết khác
Hội chứng không nhạy cảm Androgen (nữ tính hoá tinh hoàn)
Tăng tiết androgen thượng thận bẩm sinh (tăng sản thượng thận bẩm sinh—ví dụ: do thiếu hụt 17-hydroxylase hoặc thiếu hụt 17,20-lyase) hoặc tăng tiết androgen thượng thận khởi phát ở người lớn§
Khác biệt về phát triển giới tính ở tinh hoàn-buồng trứng (trước đây gọi là lưỡng tính thực sự)§
Các khối u sản xuất androgen (thường là buồng trứng hoặc tuyến thượng thận)‡
Nam hóa do thuốc (ví dụ: do androgen, thuốc chống trầm cảm, danazol hoặc progestin liều cao)§
Béo phì (gây ra nhiều tuyến sản xuất quá nhiều estrogen)
Khối u sản sinh estrogen hoặc khối u sản sinh gonadotropin màng đệm ở người (bệnh nguyên bào nuôi thai kỳ)
* Rối loạn ăn uống lành mạnh có đặc trưng là nỗi ám ảnh ăn thực phẩm lành mạnh, kèm theo các hành vi hạn chế có thể dẫn đến hạn chế chất dinh dưỡng và calo dẫn đến vô kinh. Ăn uống hạn chế là nỗ lực có ý thức nhằm hạn chế lượng thức ăn nạp vào cơ thể, thường xuất phát từ mong muốn giảm cân hoặc kiểm soát thói quen ăn uống. Rối loạn ăn uống mô tả những hành vi ăn uống không lành mạnh không đáp ứng các tiêu chuẩn chẩn đoán rối loạn ăn uống cụ thể.
§ Phụ nữ mắc các rối loạn này có thể có bộ phận sinh dục nam hóa hoặc không rõ ràng.
ACTH = hormone vỏ thượng thận; FSH = hormone kích thích nang trứng; GnRH = hormone phóng thích gonadotropin; LH = hormone hoàng thể hoá.