a Các triệu chứng thường là kịch phát, nghiêm trọng và thành cơn hơn là liên tục. Các triệu chứng tai (ví dụ, ù tai, cảm giác đầy, nghe kém) thường chỉ ra một rối loạn ngoại vi. Mất ý thức không liên quan đến chóng mặt do bệnh lý tiền đình ngoại vi. b Các rối loạn hệ thống tiền đình ngoại vi được liệt kê theo thứ tự tần suất xuất hiện. c Nhiều loại thuốc, bao gồm aminoglycosid, chloroquine, furosemide, và quinine. Nhiều loại thuốc khác gây độc cho tai nhưng có ảnh hưởng nhiều hơn đến ốc tai so với tiền đình. d Các triệu chứng tai thường hiếm khi xảy ra, nhưng sự rối loạn về dáng đi/cân bằng là phổ biến. Động mắt không bị ức chế bởi sự cố định nhìn. e Những nguyên nhân này không gây ra triệu chứng tại tai (ví dụ, giảm thính lực, ù tai) hoặc thiếu máu thần kinh khu trú (đôi khi xảy ra với hạ đường huyết). Các triệu chứng ban đầu rất hiếm hoi nhưng đã được báo cáo. f Có rất nhiều loại thuốc, bao gồm hầu hết các thuốc chống lo âu, chống co giật, chống trầm cảm, thuốc chống loạn thần và thuốc an thần. Thuốc được sử dụng để điều trị chứng chóng mặt cũng được bao gồm. BPPV = chóng mặt kịch phát tư thế lành tính; CNS = hệ thần kinh trung ương; URI = nhiễm trùng đường hô hấp trên.