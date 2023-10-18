Một số loại thuốc uống dùng để điều trị tiểu tiện không tự chủ ở trẻ em*
Thuốc
Một số tác dụng bất lợi
Rối loạn tiểu tiện dẫn đến tiểu tiện không tự chủ ban ngày (bàng quang hoạt động quá mức)
Oxybutynin
Thuốc có thể gây lẫn lộn, chóng mặt, tăng nhiệt độ, đỏ bừng, táo bón, khô miệng
Tolterodine
Thuốc có thể gây táo bón, đỏ bừng, khô miệng
Solifenacin
Táo bón, khô miệng, ảnh hưởng đến đường tiêu hóa, mờ mắt
Darifenacin
Táo bón, khô miệng, ảnh hưởng đến đường tiêu hóa, mờ mắt
Mirabegron
Đau đầu, ảnh hưởng đến đường tiêu hóa, viêm mũi họng, tăng huyết áp
Đái dầm
Desmopressin (DDAVP, arginine vasopressin)
Không nên sử dụng DDAVP dạng xịt mũi do nguy cơ gây hạ natri máu do pha loãng.
Imipramine
Có thể xuất hiện các triệu chứng như lo lắng, thay đổi tính cách, rối loạn giấc ngủ, rối loạn nhịp tim†
Chỉ nên sử dụng cho những trường hợp kháng điều trị dựa trên hồ sơ nguy cơ-lợi ích
Hiếm khi tử vong‡
* Các loại thuốc này chủ yếu được sử dụng làm liệu pháp bước hai. Điều trị rối loạn gây ra và liệu pháp hành vi là phương pháp điều trị đầu tiên.
† Cần phải làm điện tâm đồ (ECG) để xác định tình trạng kéo dài khoảng QT và/hoặc khoảng QT hiệu chỉnh (QTc), những dấu hiệu chống chỉ định sử dụng imipramine.
‡ Đã có báo cáo về trường hợp tử vong đột ngột không rõ nguyên nhân. Thuốc này hiện nay ít được sử dụng.