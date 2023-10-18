* Các loại thuốc này chủ yếu được sử dụng làm liệu pháp bước hai. Điều trị rối loạn gây ra và liệu pháp hành vi là phương pháp điều trị đầu tiên.

† Cần phải làm điện tâm đồ (ECG) để xác định tình trạng kéo dài khoảng QT và/hoặc khoảng QT hiệu chỉnh (QTc), những dấu hiệu chống chỉ định sử dụng imipramine.