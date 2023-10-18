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Một số loại thuốc uống dùng để điều trị tiểu tiện không tự chủ ở trẻ em*

Một số loại thuốc uống dùng để điều trị tiểu tiện không tự chủ ở trẻ em*

Thuốc

Một số tác dụng bất lợi

Rối loạn tiểu tiện dẫn đến tiểu tiện không tự chủ ban ngày (bàng quang hoạt động quá mức)

Oxybutynin

Thuốc có thể gây lẫn lộn, chóng mặt, tăng nhiệt độ, đỏ bừng, táo bón, khô miệng

Tolterodine

Thuốc có thể gây táo bón, đỏ bừng, khô miệng

Solifenacin

Táo bón, khô miệng, ảnh hưởng đến đường tiêu hóa, mờ mắt

Darifenacin

Táo bón, khô miệng, ảnh hưởng đến đường tiêu hóa, mờ mắt

Mirabegron

Đau đầu, ảnh hưởng đến đường tiêu hóa, viêm mũi họng, tăng huyết áp

Đái dầm

Desmopressin (DDAVP, arginine vasopressin)

Không nên sử dụng DDAVP dạng xịt mũi do nguy cơ gây hạ natri máu do pha loãng.

Imipramine

Có thể xuất hiện các triệu chứng như lo lắng, thay đổi tính cách, rối loạn giấc ngủ, rối loạn nhịp tim†

Chỉ nên sử dụng cho những trường hợp kháng điều trị dựa trên hồ sơ nguy cơ-lợi ích

Hiếm khi tử vong‡

* Các loại thuốc này chủ yếu được sử dụng làm liệu pháp bước hai. Điều trị rối loạn gây ra và liệu pháp hành vi là phương pháp điều trị đầu tiên.

† Cần phải làm điện tâm đồ (ECG) để xác định tình trạng kéo dài khoảng QT và/hoặc khoảng QT hiệu chỉnh (QTc), những dấu hiệu chống chỉ định sử dụng imipramine.

‡ Đã có báo cáo về trường hợp tử vong đột ngột không rõ nguyên nhân. Thuốc này hiện nay ít được sử dụng.

* Các loại thuốc này chủ yếu được sử dụng làm liệu pháp bước hai. Điều trị rối loạn gây ra và liệu pháp hành vi là phương pháp điều trị đầu tiên.

† Cần phải làm điện tâm đồ (ECG) để xác định tình trạng kéo dài khoảng QT và/hoặc khoảng QT hiệu chỉnh (QTc), những dấu hiệu chống chỉ định sử dụng imipramine.

‡ Đã có báo cáo về trường hợp tử vong đột ngột không rõ nguyên nhân. Thuốc này hiện nay ít được sử dụng.

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