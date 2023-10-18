skip to main content
Một số loại thuốc ảnh hưởng đến nguy cơ té ngã và chấn thương

Nhóm thuốc

Hiệu ứng

Nguy cơ té ngã

Chấn thương do va chạm

Aminoglycosides

Tổn thương tiền đình trực tiếp

Tăng nguy cơ té ngã

Thuốc giảm đau (đặc biệt là opioid)

Mức độ tỉnh táo hoặc xử lý trung tâm chậm

Tăng nguy cơ té ngã

Thuốc chống loạn nhịp

Giảm dịch não tủy

Tăng nguy cơ té ngã

Thuốc chống đông máu

Tăng nguy cơ chảy máu

Khả năng chấn thương do tác động tiêu cực

Thuốc kháng cholinergic

Lú lẫn/mê sảng

Tăng nguy cơ té ngã

Thuốc chống tăng huyết áp (đặc biệt là thuốc giãn mạch)

Giảm dịch não tủy

Tăng nguy cơ té ngã

Thuốc chống loạn thần

Hội chứng ngoài bó tháp, các tác dụng lên kháng hệ giao cảm khác, giảm sự tỉnh táo, hoặc xử lý trung tâm chậm

Tăng nguy cơ té ngã

Thuốc lợi tiểu (đặc biệt khi bệnh nhân mất nước)

Giảm dịch não tủy

Tăng nguy cơ té ngã

Thuốc kích thích tâm thần (đặc biệt là thuốc chống trầm cảm, thuốc chống loạn thần và thuốc benzodiazepin)

Giảm sự tỉnh táo hoặc xử lý trung tâm chậm

Tăng nguy cơ té ngã

Điều trị loãng xương (canxi, vitamin D, bisphosphate và các loại thuốc liên quan)

Cải thiện mật độ xương

Giảm khả năng chấn thương

