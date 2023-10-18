Một số loại thuốc ảnh hưởng đến nguy cơ té ngã và chấn thương
Nhóm thuốc
Hiệu ứng
Nguy cơ té ngã
Chấn thương do va chạm
Aminoglycosides
Tổn thương tiền đình trực tiếp
Tăng nguy cơ té ngã
—
Thuốc giảm đau (đặc biệt là opioid)
Mức độ tỉnh táo hoặc xử lý trung tâm chậm
Tăng nguy cơ té ngã
—
Thuốc chống loạn nhịp
Giảm dịch não tủy
Tăng nguy cơ té ngã
—
Thuốc chống đông máu
Tăng nguy cơ chảy máu
—
Khả năng chấn thương do tác động tiêu cực
Thuốc kháng cholinergic
Lú lẫn/mê sảng
Tăng nguy cơ té ngã
—
Thuốc chống tăng huyết áp (đặc biệt là thuốc giãn mạch)
Giảm dịch não tủy
Tăng nguy cơ té ngã
—
Thuốc chống loạn thần
Hội chứng ngoài bó tháp, các tác dụng lên kháng hệ giao cảm khác, giảm sự tỉnh táo, hoặc xử lý trung tâm chậm
Tăng nguy cơ té ngã
—
Thuốc lợi tiểu (đặc biệt khi bệnh nhân mất nước)
Giảm dịch não tủy
Tăng nguy cơ té ngã
—
Thuốc kích thích tâm thần (đặc biệt là thuốc chống trầm cảm, thuốc chống loạn thần và thuốc benzodiazepin)
Giảm sự tỉnh táo hoặc xử lý trung tâm chậm
Tăng nguy cơ té ngã
—
Điều trị loãng xương (canxi, vitamin D, bisphosphate và các loại thuốc liên quan)
Cải thiện mật độ xương
—
Giảm khả năng chấn thương