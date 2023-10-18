skip to main content
Liệu pháp thải độc kim loại nặng

Thuốc tạo chelate*

Kim loại

Liều dùng

Deferasirox/deferiprone/deferoxamine

Sắt

Xem Điều trị ngộ độc sắt

Dimercaprol, 10% trong dầu

Antimony

Asen

Bismuth

Muối đồng

Vàng

Chì

thủy ngân

Thallium*

3-4 mg/kg tiêm bắp sâu mỗi 4 giờ ở ngày thứ nhất, 2 mg/kg tiêm bắp mỗi 4 giờ ngày thứ 2, 3 mg/kg IM mỗi 6 giờ ở ngày thứ 3, sau đó 3 mg/kg IM mỗi 12 giờ trong 7-10 ngày cho đến khi phục hồi

thuốc Edetate Ca disodium (Ca disodium edathamil) pha loãng đến 3%

Cobalt

Chì

Kẽm

Muối kẽm

25–35 mg/kg tiêm bắp sâu hoặc tiêm tĩnh mạch chậm (trong 1 giờ), 12 giờ một lần trong 5–7 ngày, sau đó là 7 ngày không dùng thuốc; sau đó lặp lại

Penicillamine

Asen

Muối đồng

Vàng

Chì

5-7,5 mg/kg uống ngày 4 lần (liều khởi đầu bình thường là 250 mg ngày 4 lần) với liều tối đa 2 g/ngày

Succimer

Asen (do tiếp xúc nghề nghiệp ở người lớn)

Muối Cadmium

Chì nếu trẻ có mức chì trong máu > 45 mcg/dL (> 2,15 micromol/L)

Chì (tiếp xúc nghề nghiệp ở người lớn)

Thủy ngân (tiếp xúc nghề nghiệp ở người lớn)

10 mg/kg uống mỗi 8 giờ trong 5 ngày, sau đó 10 mg/kg uống mỗi 12 giờ trong 14 ngày

Triethylenetetramine

Đồng

Liều dùng chỉ dành để điều trị bệnh Wilson

13 tuổi trở lên: 750–1250 mg, uống, chia làm 2, 3 hoặc 4 lần mỗi ngày; liều tối đa: 2000 mg mỗi ngày

12 và dưới: 500-750 mg, đường uống, chia thành 2, 3 hoặc 4 lần mỗi ngày; liều tối đa: 1500 mg mỗi ngày

* Muối thallium được tạo chelate thành công bằng thuốc này (xem các muối thallium trong bảng Triệu chứng và điều trị các chất độc đặc hiệu).

Liều dùng phụ thuộc vào loại và mức độ nặng của ngộ độc.

Thuốc tạo chelate này đã được chấp thuận vào năm 2018 để điều trị bệnh Wilson; thuốc này không được phê duyệt để sử dụng trong điều trị ngộ độc đồng ngoại sinh.

