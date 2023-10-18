Liệu pháp thải độc kim loại nặng
Thuốc tạo chelate*
Kim loại
Liều dùng†
Deferasirox/deferiprone/deferoxamine
Sắt
Dimercaprol, 10% trong dầu
Antimony
Asen
Bismuth
Muối đồng
Vàng
Chì
thủy ngân
Thallium*
3-4 mg/kg tiêm bắp sâu mỗi 4 giờ ở ngày thứ nhất, 2 mg/kg tiêm bắp mỗi 4 giờ ngày thứ 2, 3 mg/kg IM mỗi 6 giờ ở ngày thứ 3, sau đó 3 mg/kg IM mỗi 12 giờ trong 7-10 ngày cho đến khi phục hồi
thuốc Edetate Ca disodium (Ca disodium edathamil) pha loãng đến ≤ 3%
Cobalt
Chì
Kẽm
Muối kẽm
25–35 mg/kg tiêm bắp sâu hoặc tiêm tĩnh mạch chậm (trong 1 giờ), 12 giờ một lần trong 5–7 ngày, sau đó là 7 ngày không dùng thuốc; sau đó lặp lại
Penicillamine
Asen
Muối đồng
Vàng
Chì
5-7,5 mg/kg uống ngày 4 lần (liều khởi đầu bình thường là 250 mg ngày 4 lần) với liều tối đa 2 g/ngày
Succimer
Asen (do tiếp xúc nghề nghiệp ở người lớn)
Muối Cadmium
Chì nếu trẻ có mức chì trong máu > 45 mcg/dL (> 2,15 micromol/L)
Chì (tiếp xúc nghề nghiệp ở người lớn)
Thủy ngân (tiếp xúc nghề nghiệp ở người lớn)
10 mg/kg uống mỗi 8 giờ trong 5 ngày, sau đó 10 mg/kg uống mỗi 12 giờ trong 14 ngày
Triethylenetetramine
Đồng
Liều dùng chỉ dành để điều trị bệnh Wilson‡
13 tuổi trở lên: 750–1250 mg, uống, chia làm 2, 3 hoặc 4 lần mỗi ngày; liều tối đa: 2000 mg mỗi ngày
12 và dưới: 500-750 mg, đường uống, chia thành 2, 3 hoặc 4 lần mỗi ngày; liều tối đa: 1500 mg mỗi ngày
* Muối thallium được tạo chelate thành công bằng thuốc này (xem các muối thallium trong bảng Triệu chứng và điều trị các chất độc đặc hiệu).
† Liều dùng phụ thuộc vào loại và mức độ nặng của ngộ độc.
‡ Thuốc tạo chelate này đã được chấp thuận vào năm 2018 để điều trị bệnh Wilson; thuốc này không được phê duyệt để sử dụng trong điều trị ngộ độc đồng ngoại sinh.