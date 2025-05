‡ Để biết tóm tắt về các thay đổi đối với lịch tiêm chủng dành cho người lớn năm 2023, bao gồm các thay đổi đối với thông tin vắc xin COVID-19, hãy xem Advisory Committee on Immunization Practices Recommended Adult Immunization Schedule, United States, 2023: Changes to the 2023 Adult Immunization Schedule.