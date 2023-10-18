skip to main content
Lý giải xét nghiệm huyết thanh học Toxoplasma*

IgG

IgM

Giải thích†

Âm tính

Âm tính

Không nhiễm trùng

Âm tính

Nghi ngờ

Có khả năng nhiễm ở giai đoạn đầu hoặc kết quả dương tính giả với IgM

Âm tính

Dương tính

Có thể nhiễm cấp tính hoặc kết quả IgM dương tính giả

Nghi ngờ

Âm tính

Mạn tính không xác định

Nghi ngờ

Nghi ngờ

Mạn tính không xác định

Nghi ngờ

Dương tính

Có thể nhiễm trùng cấp tính

Dương tính

Âm tính

Nhiễm ≥ 6 tháng

Dương tính

Nghi ngờ

Nhiễm trùng có thể > 1 năm hoặc kết quả IgM dương tính giả

Dương tính

Dương tính

Có thể là mới nhiễm trong vòng 12 tháng hoặc kết quả IgM dương tính giả

* Ngoại trừ ở trẻ sơ sinh nhỏ hơn 12 tháng

† Nếu kết quả không rõ ràng hoặc giải thích là không chắc chắn, việc thử nghiệm các mẫu bổ sung tại phòng thí nghiệm tham chiếu hoặc các mẫu thử nghiệm lấy sau 2 tuần hoặc hơn có thể cung cấp thông tin hữu ích.

