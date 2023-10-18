Lý giải xét nghiệm huyết thanh học Toxoplasma*
IgG
IgM
Giải thích†
Âm tính
Âm tính
Không nhiễm trùng
Âm tính
Nghi ngờ
Có khả năng nhiễm ở giai đoạn đầu hoặc kết quả dương tính giả với IgM
Âm tính
Dương tính
Có thể nhiễm cấp tính hoặc kết quả IgM dương tính giả
Nghi ngờ
Âm tính
Mạn tính không xác định
Nghi ngờ
Nghi ngờ
Mạn tính không xác định
Nghi ngờ
Dương tính
Có thể nhiễm trùng cấp tính
Dương tính
Âm tính
Nhiễm ≥ 6 tháng
Dương tính
Nghi ngờ
Nhiễm trùng có thể > 1 năm hoặc kết quả IgM dương tính giả
Dương tính
Dương tính
Có thể là mới nhiễm trong vòng 12 tháng hoặc kết quả IgM dương tính giả
* Ngoại trừ ở trẻ sơ sinh nhỏ hơn 12 tháng
† Nếu kết quả không rõ ràng hoặc giải thích là không chắc chắn, việc thử nghiệm các mẫu bổ sung tại phòng thí nghiệm tham chiếu hoặc các mẫu thử nghiệm lấy sau 2 tuần hoặc hơn có thể cung cấp thông tin hữu ích.