† Nếu kết quả không rõ ràng hoặc giải thích là không chắc chắn, việc thử nghiệm các mẫu bổ sung tại phòng thí nghiệm tham chiếu hoặc các mẫu thử nghiệm lấy sau 2 tuần hoặc hơn có thể cung cấp thông tin hữu ích.