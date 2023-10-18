Khám thực thể để phát hiện một số chấn thương mô mềm thường bị bỏ sót
Triệu chứng
Bệnh sử đặc thù
Dấu hiệu
Tổn thương
Đau vai
Co giật
Sốc điện
Hạn chế động tác xoay ngoài thụ động khi khuỷu gấp
Trật khớp vai (khớp ổ chảo cánh tay) ra sau, có thể cả hai bên
Tiền sử trật khớp vai ở những bệnh nhân > 40 tuổi
Không thể duy trì tư thế dạng 90° khi hạ từ từ cánh tay xuống từ chiều thẳng đứng (nghiệm pháp cánh tay rơi)
Rách cấp hoàn toàn chóp xoay (rotator cuff)
Có nhiều cơ chế chấn thương (như xô đẩy trong bóng đá, đánh trực tiếp vào diện khớp)
Ấn đau khớp ức đòn
Chấn thương khớp ức đòn
Thường gặp nhất, thường ở một điểm trên vai
Ấn đau vùng khớp cùng vai đòn
Khớp cùng vai đòn trật ra hoặc vỡ (vai bị tách rời)
Khớp gối đau hoặc sưng
Các cơ chế
Động tác duỗi đầu gối chủ động yếu hoặc không có và chụp X-quang đầu gối bình thường
Đứt gân cơ tứ đầu đùi
Đứt gân bánh chè
Đối với các chấn thương khác thường bị bỏ sót, xem bảng Khám một số loại gãy xương thường bị bỏ sót và Khám một số chấn thương thường bị bỏ sót.