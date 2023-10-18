Kết quả xét nghiệm sàng lọc trong phòng thí nghiệm và điều trị các khiếm khuyết đông máu di truyền*
Thiếu hụt
Kết quả xét nghiệm sàng lọc
Nhận xét
Yếu tố XII, kininogen trọng lượng phân tử cao, hoặc prekallikrein
PTT kéo dài
PT bình thường
Các xét nghiệm bất thường mà không có chảy máu trên lâm sàng
Các xét nghiệm đặc hiệu cần thiết để xác ịnh thiếu hụt yếu tố XI trong các trường hợp chảy máu sau chấn thương và trong phẫu thuật
Không cần điều trị
Yếu tố XI
PTT kéo dài
PT bình thường
Tính trạng lặn thường
Tần suất tăng ở bệnh nhân gốc Do Thái Ashkenazi
Chảy máu sau chấn thương và trong phẫu thuật
Chẩn đoán bằng xét nghiệm cụ thể
Để điều trị chảy máu: yếu tố VIIa của người tái tổ hợp hoặc huyết tương tươi đông lạnh, cộng với ức chế tiêu sợi huyết bằng axit aminocaproic hoặc axit tranexamic
Thời gian bán hủy của yếu tố XI = 50 giờ
Yếu tố VIII hoặc IX
PTT kéo dài
PT bình thường
Thiếu yếu tố VIII (bệnh hemophilia A)
Thiếu yếu tố IX (bệnh máu khó đông B)
Di truyền liên quan nhiễm sắc thể X
Chảy máu nhẹ hoặc nặng ở nam giới, tùy thuộc vào nồng độ yếu tố VIII hoặc yếu tố IX
Đối với điều trị chảy máu: yếu tố thay thế
Thời gian bán hủy của yếu tố VIII = 8-12 giờ
Thời gian bán hủy của yếu tố IX trong huyết tương = 18 giờ
Yếu tố VII
PTT bình thường
PT kéo dài
hiếm có di truyền lặn trên nhiễm sắc thể thường
Chẩn đoán bằng các xét nghiệm yếu tố đặc hiệu
Về điều trị xuất huyết: Đối với điều trị chảy máu: yếu tố VII hoạt hóa tái tổ hợp hoặc yếu tố VII có nguồn gốc từ huyết tương
Thời gian bán hủy của yếu tố VII = 4-6 giờ
Yếu tố X, yếu tố V hoặc prothrombin
PTT kéo dài
PT kéo dài
hiếm có di truyền lặn trên nhiễm sắc thể thường
Chảy máu từ nhẹ đến nặng
Chẩn đoán bằng các xét nghiệm đặc hiệu
Để điều trị chảy máu do thiếu yếu tố X hoặc thiếu prothrombin:
Điều trị chảy máu do thiếu hụt yếu tố V: Huyết tương tươi đông lạnh có hoặc không có chất cô đặc tiểu cầu (để cung cấp yếu tố V tiểu cầu)
Thời gian bán hủy trong huyết tương của yếu tố X = 40–60 giờ
Thời gian bán hủy trong huyết tương của prothrombin = 60–72 giờ
Thời gian bán hủy trong huyết tương của yếu tố V = 36 giờ
Fibrinogen
Trong bệnh afibrinogenemia (không có fibrinogen) (fibrinogen < 10 mg/dL) [< 0,1 g/L], không đông máu khi xét nghiệm PTT hoặc PT
Trong bệnh hypofbrinogenemia (giảm fibrinogen) (fibrinogen 70-100 mg/dL) (0,7-1 g/L), PTT và PT thường kéo dài vài giây và TT (thời gian thrombin) kéo dài
hiếm có di truyền lặn trên nhiễm sắc thể thường
Chảy máu trầm trọng ở bệnh mất fibrinogen máu (afibrinogenemia) (trạng thái đồng hợp tử)
Chảy máu sau chấn thương và trong phẫu thuật ở bệnh giảm fibrinogen máu (hypofibrinogenemia) (trạng thái dị hợp tử)
Về điều trị xuất huyết:
Thời gian bán hủy của fibrinogen trong huyết tương = 2-4 ngày
Dysfibrinogenemia (rối loạn fibrinogen)
PTT kéo dài
PT kéo dài
TT kéo dài
Gen trội trên nhiễm sắc thể thường, hiếm gặp†
Các biểu hiện khác nhau (không chảy máu, hoặc chỉ chảy máu nhẹ, chảy máu sau chấn thương và trong phẫu thuật, xu hướng tạo huyết khối, vết thương khó lành)
Fibrinogen thấp trong xét nghiệm đông máu nhưng bình thường trong xét nghiệm miễn dịch
Yếu tố XIII
PTT bình thường
PT bình thường
TT bình thường
Ly giải cục đông trong urê 5M
hiếm có di truyền lặn trên nhiễm sắc thể thường
Phục hồi vết thương kém
Về điều trị xuất huyết:
Thời gian bán hủy trong huyết tương của yếu tố XIII = 9-12 ngày
Alpha 2-antiplasmin
PTT bình thường
PT bình thường
Xét nghiệm ly giải cục đông trong môi trường ure 5M hoặc nước muối: ly giải nhanh
Gen lặn trên nhiễm sắc thể thường, hiếm gặp‡
Chảy máu nghiêm trọng ở dạng đồng hợp tử
Chảy máu sau chấn thương và trong phẫu thuật ở dạng dị hợp tử
Cần có xét nghiệm cụ thể để khẳng định chẩn đoán
Về điều trị xuất huyết: Ức chế ly giải fibrin quá mức sử dụng axit aminocaproic hoặc axit tranexamic
Thời gian Prothrombin (PT) và thời gian thromboplastin một phần (PTT).