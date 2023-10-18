skip to main content
MSDMSD ManualPhiên bản dành cho chuyên gia
Search icon

Kết quả xét nghiệm sàng lọc trong phòng thí nghiệm và điều trị các khiếm khuyết đông máu di truyền*

Kết quả xét nghiệm sàng lọc trong phòng thí nghiệm và điều trị các khiếm khuyết đông máu di truyền*

Thiếu hụt

Kết quả xét nghiệm sàng lọc

Nhận xét

Yếu tố XII, kininogen trọng lượng phân tử cao, hoặc prekallikrein

PTT kéo dài

PT bình thường

Các xét nghiệm bất thường mà không có chảy máu trên lâm sàng

Các xét nghiệm đặc hiệu cần thiết để xác ịnh thiếu hụt yếu tố XI trong các trường hợp chảy máu sau chấn thương và trong phẫu thuật

Không cần điều trị

Yếu tố XI

PTT kéo dài

PT bình thường

Tính trạng lặn thường

Tần suất tăng ở bệnh nhân gốc Do Thái Ashkenazi

Chảy máu sau chấn thương và trong phẫu thuật

Chẩn đoán bằng xét nghiệm cụ thể

Để điều trị chảy máu: yếu tố VIIa của người tái tổ hợp hoặc huyết tương tươi đông lạnh, cộng với ức chế tiêu sợi huyết bằng axit aminocaproic hoặc axit tranexamic

Thời gian bán hủy của yếu tố XI = 50 giờ

Yếu tố VIII hoặc IX

PTT kéo dài

PT bình thường

Thiếu yếu tố VIII (bệnh hemophilia A)

Thiếu yếu tố IX (bệnh máu khó đông B)

Di truyền liên quan nhiễm sắc thể X

Chảy máu nhẹ hoặc nặng ở nam giới, tùy thuộc vào nồng độ yếu tố VIII hoặc yếu tố IX

Đối với điều trị chảy máu: yếu tố thay thế

Thời gian bán hủy của yếu tố VIII = 8-12 giờ

Thời gian bán hủy của yếu tố IX trong huyết tương = 18 giờ

Yếu tố VII

PTT bình thường

PT kéo dài

hiếm có di truyền lặn trên nhiễm sắc thể thường

Chẩn đoán bằng các xét nghiệm yếu tố đặc hiệu

Về điều trị xuất huyết: Đối với điều trị chảy máu: yếu tố VII hoạt hóa tái tổ hợp hoặc yếu tố VII có nguồn gốc từ huyết tương

Thời gian bán hủy của yếu tố VII = 4-6 giờ

Yếu tố X, yếu tố V hoặc prothrombin

PTT kéo dài

PT kéo dài

hiếm có di truyền lặn trên nhiễm sắc thể thường

Chảy máu từ nhẹ đến nặng

Chẩn đoán bằng các xét nghiệm đặc hiệu

Để điều trị chảy máu do thiếu yếu tố X hoặc thiếu prothrombin:

  • Huyết tương tươi đông lạnh

  • Phức hợp prothrombin tập trung

  • Yếu tố X cô đặc có nguồn gốc từ huyết tương

Điều trị chảy máu do thiếu hụt yếu tố V: Huyết tương tươi đông lạnh có hoặc không có chất cô đặc tiểu cầu (để cung cấp yếu tố V tiểu cầu)

Thời gian bán hủy trong huyết tương của yếu tố X = 40–60 giờ

Thời gian bán hủy trong huyết tương của prothrombin = 60–72 giờ

Thời gian bán hủy trong huyết tương của yếu tố V = 36 giờ

Fibrinogen

Trong bệnh afibrinogenemia (không có fibrinogen) (fibrinogen < 10 mg/dL) [< 0,1 g/L], không đông máu khi xét nghiệm PTT hoặc PT

Trong bệnh hypofbrinogenemia (giảm fibrinogen) (fibrinogen 70-100 mg/dL) (0,7-1 g/L), PTT và PT thường kéo dài vài giây và TT (thời gian thrombin) kéo dài

hiếm có di truyền lặn trên nhiễm sắc thể thường

Chảy máu trầm trọng ở bệnh mất fibrinogen máu (afibrinogenemia) (trạng thái đồng hợp tử)

Chảy máu sau chấn thương và trong phẫu thuật ở bệnh giảm fibrinogen máu (hypofibrinogenemia) (trạng thái dị hợp tử)

Về điều trị xuất huyết:

  • Cryoprecipit (chứa fibrinogen, cũng như phức hợp yếu tố VIII của VWF và yếu tố XIII)

  • Huyết tương tươi đông lạnh

  • Lượng fibrinogen huyết tương và Tốc độ máu lắng

Thời gian bán hủy của fibrinogen trong huyết tương = 2-4 ngày

Dysfibrinogenemia (rối loạn fibrinogen)

PTT kéo dài

PT kéo dài

TT kéo dài

Gen trội trên nhiễm sắc thể thường, hiếm gặp†

Các biểu hiện khác nhau (không chảy máu, hoặc chỉ chảy máu nhẹ, chảy máu sau chấn thương và trong phẫu thuật, xu hướng tạo huyết khối, vết thương khó lành)

Fibrinogen thấp trong xét nghiệm đông máu nhưng bình thường trong xét nghiệm miễn dịch

Yếu tố XIII

PTT bình thường

PT bình thường

TT bình thường

Ly giải cục đông trong urê 5M

hiếm có di truyền lặn trên nhiễm sắc thể thường

Phục hồi vết thương kém

Sảy thai tự nhiên

Về điều trị xuất huyết:

  • Yếu tố XIII có nguồn gốc từ huyết tương

  • Yếu tố tái tổ hợp XIII

  • Cryoprecipit (chứa yếu tố XIII)

  • Huyết tương tươi đông lạnh

Thời gian bán hủy trong huyết tương của yếu tố XIII = 9-12 ngày

Alpha 2-antiplasmin

PTT bình thường

PT bình thường

Xét nghiệm ly giải cục đông trong môi trường ure 5M hoặc nước muối: ly giải nhanh

Gen lặn trên nhiễm sắc thể thường, hiếm gặp‡

Chảy máu nghiêm trọng ở dạng đồng hợp tử

Chảy máu sau chấn thương và trong phẫu thuật ở dạng dị hợp tử

Cần có xét nghiệm cụ thể để khẳng định chẩn đoán

Về điều trị xuất huyết: Ức chế ly giải fibrin quá mức sử dụng axit aminocaproic hoặc axit tranexamic

* Winter WE, Flax SD, Harris NS. Coagulation Testing in the Core Laboratory. Lab Med. 2017;48(4):295-313. doi:10.1093/labmed/lmx050

Casini A, Moerloose P, Neerman-Arbez M. Clinical, Laboratory, and Molecular Aspects of Congenital Fibrinogen Disorders. Semin Thromb Hemost. 2025;51(2):103-110. doi:10.1055/s-0044-1788898

Carpenter SL, Mathew P. Alpha2-antiplasmin and its deficiency: fibrinolysis out of balance. Haemophilia. 2008;14(6):1250-1254. doi:10.1111/j.1365-2516.2008.01766.x

Thời gian Prothrombin (PT) và thời gian thromboplastin một phần (PTT).

* Winter WE, Flax SD, Harris NS. Coagulation Testing in the Core Laboratory. Lab Med. 2017;48(4):295-313. doi:10.1093/labmed/lmx050

Casini A, Moerloose P, Neerman-Arbez M. Clinical, Laboratory, and Molecular Aspects of Congenital Fibrinogen Disorders. Semin Thromb Hemost. 2025;51(2):103-110. doi:10.1055/s-0044-1788898

Carpenter SL, Mathew P. Alpha2-antiplasmin and its deficiency: fibrinolysis out of balance. Haemophilia. 2008;14(6):1250-1254. doi:10.1111/j.1365-2516.2008.01766.x

Thời gian Prothrombin (PT) và thời gian thromboplastin một phần (PTT).

Trong các chủ đề này