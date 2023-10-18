skip to main content
Globulin miễn dịch và thuốc kháng độc tố*

Tác nhân miễn dịch

Kiểu

Chỉ định

Chất kháng độc tố botulinum

Kháng thể đặc hiệu từ ngựa

Điều trị botulism

Chất kháng độc tố botulinum (BIG)

Kháng thể đặc hiệu của người

Điều trị ngộ độc thịt ở trẻ sơ sinh

Globulin miễn dịch Cytomegalovirus, IV (CMV-IGIV)

Kháng thể đặc hiệu của người

Dự phòng ở người nhận cấy ghép tế bào gốc tạo máungười ghép thận

Giải độc tố bạch hầu

Kháng thể đặc hiệu từ ngựa

Điều trị bệnh bạch hầu hô hấp

Globulin miễn dịch viêm gan B (HBIG)

Kháng thể đặc hiệu của người

Dự phòng sau phơi nhiễm viêm gan B

Globulin miễn dịch (IG)

Các kháng thể hỗn hợp của người

Phòng ngừa viêm gan A trước và sau khi phơi nhiễm, sởi sau khi phơi nhiễm, thiếu hụt globulin miễn dịch, rubella trong ba tháng đầu của thai kỳ, thủy đậu (nếu không có globulin miễn dịch varicella-zoster)

Globulin miễn dịch, tiêm tĩnh mạch (IVIG)

Các kháng thể hỗn hợp của người

Phòng ngừa và điều trị các bệnh nhiễm trùng nặng do vi khuẩn và do vi rút (ví dụ: nhiễm HIV ở trẻ em), bệnh suy giảm miễn dịch nguyên phát, giảm tiểu cầu miễn dịch, bệnh bạch cầu mạn dòng lympho tế bào B, bệnh Kawasaki, các bệnh tự miễn (ví dụ: bệnh nhược cơ, hội chứng Guillain-Barré, bệnh cơ viêm vô căn)

Dự phòng bệnh cơ quan ghép chống lại vật chủ

Globulin miễn dịch, tiêm dưới da (SCIG)

Các kháng thể hỗn hợp của người

Điều trị rối loạn suy giảm miễn dịch nguyên phát

Globulin miễn dịch bệnh dại (HRIG)†

Kháng thể đặc hiệu của người

Quản lý sau phơi nhiễm bệnh dại ở những người chưa chủng ngừa vắc xin bệnh dại

Kháng thể đơn dòng người của vi rút hợp bào hô hấp (RSV)

Kháng thể đơn dòng tái tổ hợp (nirsevimab, palivizumab)

Phòng ngừa RSV ở trẻ sơ sinh sinh ra từ những bà mẹ không được tiêm phòng đầy đủ chống lại RSV

Globulin miễn dịch uốn ván (TIG)

Kháng thể đặc hiệu của người

Điều trị uốn ván

Dự phòng sau phơi nhiễm ở những người chưa được tiêm phòng đầy đủ bằng giải độc tố uốn ván

Globulin miễn dịch vaccinia (VIG)

Kháng thể đặc hiệu của người

Điều trị bệnh chàm vaccinatum, nhiễm trùng do vaccinia và vaccinia ở mắt

Globulin miễn dịch varicella-zoster (VZIG)

Kháng thể đặc hiệu của người

Dự phòng sau phơi nhiễm ở những người không có bằng chứng miễn dịch, có nguy cơ cao bị thủy đậu nặng và có chống chỉ định với vắc-xin thủy đậu

* Các chế phẩm globulin miễn dịch và thuốc kháng độc tố được tiêm bắp trừ khi có chỉ định khác.

Globulin miễn dịch phòng dại (HRIG) được tiêm xung quanh vết thương cũng như tiêm bắp.

Phỏng theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh. Thời gian và khoảng cách sử dụng thuốc miễn dịch sinh học. Truy cập ngày 21 tháng 4 năm 2025.

