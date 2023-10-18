Globulin miễn dịch và thuốc kháng độc tố*
Tác nhân miễn dịch
Kiểu
Chỉ định
Chất kháng độc tố botulinum
Kháng thể đặc hiệu từ ngựa
Điều trị botulism
Chất kháng độc tố botulinum (BIG)
Kháng thể đặc hiệu của người
Điều trị ngộ độc thịt ở trẻ sơ sinh
Globulin miễn dịch Cytomegalovirus, IV (CMV-IGIV)
Kháng thể đặc hiệu của người
Dự phòng ở người nhận cấy ghép tế bào gốc tạo máuvàngười ghép thận
Giải độc tố bạch hầu
Kháng thể đặc hiệu từ ngựa
Điều trị bệnh bạch hầu hô hấp
Globulin miễn dịch viêm gan B (HBIG)
Kháng thể đặc hiệu của người
Dự phòng sau phơi nhiễm viêm gan B
Globulin miễn dịch (IG)
Các kháng thể hỗn hợp của người
Phòng ngừa viêm gan A trước và sau khi phơi nhiễm, sởi sau khi phơi nhiễm, thiếu hụt globulin miễn dịch, rubella trong ba tháng đầu của thai kỳ, thủy đậu (nếu không có globulin miễn dịch varicella-zoster)
Globulin miễn dịch, tiêm tĩnh mạch (IVIG)
Các kháng thể hỗn hợp của người
Phòng ngừa và điều trị các bệnh nhiễm trùng nặng do vi khuẩn và do vi rút (ví dụ: nhiễm HIV ở trẻ em), bệnh suy giảm miễn dịch nguyên phát, giảm tiểu cầu miễn dịch, bệnh bạch cầu mạn dòng lympho tế bào B, bệnh Kawasaki, các bệnh tự miễn (ví dụ: bệnh nhược cơ, hội chứng Guillain-Barré, bệnh cơ viêm vô căn)
Dự phòng bệnh cơ quan ghép chống lại vật chủ
Globulin miễn dịch, tiêm dưới da (SCIG)
Các kháng thể hỗn hợp của người
Điều trị rối loạn suy giảm miễn dịch nguyên phát
Globulin miễn dịch bệnh dại (HRIG)†
Kháng thể đặc hiệu của người
Quản lý sau phơi nhiễm bệnh dại ở những người chưa chủng ngừa vắc xin bệnh dại
Kháng thể đơn dòng người của vi rút hợp bào hô hấp (RSV)
Kháng thể đơn dòng tái tổ hợp (nirsevimab, palivizumab)
Phòng ngừa RSV ở trẻ sơ sinh sinh ra từ những bà mẹ không được tiêm phòng đầy đủ chống lại RSV
Globulin miễn dịch uốn ván (TIG)
Kháng thể đặc hiệu của người
Điều trị uốn ván
Dự phòng sau phơi nhiễm ở những người chưa được tiêm phòng đầy đủ bằng giải độc tố uốn ván
Globulin miễn dịch vaccinia (VIG)
Kháng thể đặc hiệu của người
Điều trị bệnh chàm vaccinatum, nhiễm trùng do vaccinia và vaccinia ở mắt
Globulin miễn dịch varicella-zoster (VZIG)
Kháng thể đặc hiệu của người
Dự phòng sau phơi nhiễm ở những người không có bằng chứng miễn dịch, có nguy cơ cao bị thủy đậu nặng và có chống chỉ định với vắc-xin thủy đậu
* Các chế phẩm globulin miễn dịch và thuốc kháng độc tố được tiêm bắp trừ khi có chỉ định khác.
† Globulin miễn dịch phòng dại (HRIG) được tiêm xung quanh vết thương cũng như tiêm bắp.
