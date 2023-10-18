skip to main content
MSDMSD ManualPhiên bản dành cho chuyên gia
Search icon

Chẩn đoán phân biệt bệnh sarcoid

Chẩn đoán phân biệt bệnh sarcoid

Kiểu

Rối loạn đặc hiệu

Nhiễm Mycobacteria

Mycobacteria không điển hình

Bệnh lao

Nhiễm nấm

Aspergillosis

Blastomycosis

Bệnh nấm coccidioidomycosis

Bệnh do nấm cryptococcus

Bệnh histoplasmosis

Các bệnh nhiễm trùng khác

Brucellosis

Bệnh mèo cào (chỉ hạch bạch huyết)

Nhiễm Mycoplasma

Nhiễm nấm Pneumocystis jirovecii

Bệnh giang mai

Bệnh thấp khớp

Viêm đa mạch u hạt

Bệnh viêm khớp tự phát thiếu niên (viêm khớp dạng thấp thiếu niên)

Bệnh Kikuchi-Fujimoto (chỉ ở hạch bạch huyết)

Viêm khớp dạng thấp

Hội chứng Sjögren

Ung thư máu

Bệnh Castleman (rối loạn tăng sản xuất lympho liên quan tăng đến nhiễm trùng do HIV hoặc herpesvirus người 8)

U lympho Hodgkin

U lympho không Hodgkin

Quá mẫn

Kim loại gặp phải trong cài đặt nghề nghiệp: Nhôm (sản xuất thiết bị và dụng cụ, công nghiệp xây dựng), silica (xây dựng, khai thác mỏ, xưởng đúc), berili (ngành hàng không vũ trụ, lò phản ứng hạt nhân), titan (các bộ phận cấy ghép trong y tế, mỹ phẩm, công nghiệp sơn), zirconi (dụng cụ phẫu thuật, thủy tinh, công nghiệp hỗn hống)

Các kháng nguyên hữu cơ gây ra viêm phổi tăng cảm: Actinomycetes, kháng nguyên mycobacteria không điển hình, nấm, nấm bào tử, các loại bioaerosols khác

Các kháng nguyên vô cơ gây viêm phổi tăng cảm: Isocyanate, pyrethrins

Phản ứng của thuốc (ví dụ: minocycline, bleomycin, nitrofurantoin)

Do Vaping

Khác

Hít phải dị vật hoặc tiêm chủng

Viêm gan u hạt

Bệnh viêm đại tràng

Viêm phổi kẽ bạch mạch

Trong các chủ đề này