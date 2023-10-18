Chẩn đoán phân biệt bệnh sarcoid
Kiểu
Rối loạn đặc hiệu
Nhiễm Mycobacteria
Mycobacteria không điển hình
Nhiễm nấm
Các bệnh nhiễm trùng khác
Bệnh mèo cào (chỉ hạch bạch huyết)
Nhiễm nấm Pneumocystis jirovecii
Bệnh thấp khớp
Bệnh viêm khớp tự phát thiếu niên (viêm khớp dạng thấp thiếu niên)
Bệnh Kikuchi-Fujimoto (chỉ ở hạch bạch huyết)
Ung thư máu
Bệnh Castleman (rối loạn tăng sản xuất lympho liên quan tăng đến nhiễm trùng do HIV hoặc herpesvirus người 8)
Quá mẫn
Kim loại gặp phải trong cài đặt nghề nghiệp: Nhôm (sản xuất thiết bị và dụng cụ, công nghiệp xây dựng), silica (xây dựng, khai thác mỏ, xưởng đúc), berili (ngành hàng không vũ trụ, lò phản ứng hạt nhân), titan (các bộ phận cấy ghép trong y tế, mỹ phẩm, công nghiệp sơn), zirconi (dụng cụ phẫu thuật, thủy tinh, công nghiệp hỗn hống)
Các kháng nguyên hữu cơ gây ra viêm phổi tăng cảm: Actinomycetes, kháng nguyên mycobacteria không điển hình, nấm, nấm bào tử, các loại bioaerosols khác
Các kháng nguyên vô cơ gây viêm phổi tăng cảm: Isocyanate, pyrethrins
Phản ứng của thuốc (ví dụ: minocycline, bleomycin, nitrofurantoin)
Do Vaping
Khác
Hít phải dị vật hoặc tiêm chủng
Viêm gan u hạt