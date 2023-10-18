skip to main content
Cơ chế của hở van ba lá

Kiểu

Cơ chế thông thường

Kích thước tâm thất phải, chức năng tâm thu

Điều trị tiềm năng*

Nguyên phát

Van

Lá vani bất thường

Ban đầu bình thường

Thay van thông thường

Thứ phát

Tâm nhĩ

Vòng van bị giãn

Ban đầu bình thường

Tạo hình vòng van ba lá

Tâm thất

Lá van bị cột lại (bị hạn chế)

Bị giãn và bị suy

Sửa từ mép đến mép (đang được phát triển) hoặc thay thế

Có liên quan đến dây dẫn máy tạo nhịp

Dây dẫn cản trở chức năng van hoặc làm hỏng lá van

Biến số

Nhổ dây dẫn và thay van ba lá

* Việc lựa chọn bệnh nhân dựa trên đặc điểm của bệnh nhân là rất quan trọng và cần phải cá nhân hóa liệu pháp.

Trong các chủ đề này