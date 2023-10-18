Cơ chế của hở van ba lá
Kiểu
Cơ chế thông thường
Kích thước tâm thất phải, chức năng tâm thu
Điều trị tiềm năng*
Nguyên phát
Van
Lá vani bất thường
Ban đầu bình thường
Thay van thông thường
Thứ phát
Tâm nhĩ
Vòng van bị giãn
Ban đầu bình thường
Tạo hình vòng van ba lá
Tâm thất
Lá van bị cột lại (bị hạn chế)
Bị giãn và bị suy
Sửa từ mép đến mép (đang được phát triển) hoặc thay thế
Có liên quan đến dây dẫn máy tạo nhịp
Dây dẫn cản trở chức năng van hoặc làm hỏng lá van
Biến số
Nhổ dây dẫn và thay van ba lá
* Việc lựa chọn bệnh nhân dựa trên đặc điểm của bệnh nhân là rất quan trọng và cần phải cá nhân hóa liệu pháp.