Các xét nghiệm chẩn đoán các mầm bệnh phổ biến

Vi sinh vật

Kính hiển vi

Nuôi cấy

Xét nghiệm khuếch đại axit nucleic (NAAT)

Phát hiện kháng nguyên

Phát hiện kháng thể

Vi khuẩn

Bacillus anthracis

Loài Bartonella

Bordetella pertussis

Loài Borrelia

Brucella sp

Clostridium botulinum

Clostridioides difficile

Clostridium tetani

Corynebacterium diphtheriae

Loài Erysipelothrix

Francisella tularensis

Haemophilus ducreyi

Helicobacter pylori

Loài Kingella

Chủng Klebsiella

Chủng Legionella

Listeria sp

Các loài Mycoplasma

Loài Neisseria

Nocardia

Rhodococcus equus

Loài liên cầu

Treponema pallidum

X

Tropheryma whipplei

Chủng Vibrio

Yersinia pestis

Mycobacteria

Không lao

Bệnh lao và bệnh lở loét

Sinh vật nội bào

Loài Anaplasma

Chủng Chlamydia

Loài Coxiella

Loài Leishmania

Leptospira sp

Loài Borrelia

Nấm

Chủng Aspergillus

Blastomyces sp

Loài Candida

Loài Coccidioides

Cryptococcus neoformans

Dermatophytes

Histoplasma capsulatum

Loài Malassezia

Loài Mucorales

Pneumocystis jirovecii

Loài Sporothrix

Virus

Adenovirus

Virus BK

COVID-19 (SARS-CoV2)

Cytomegalovirus (CMV)

Enterovirus

Vi rút Epstein-Barr (EBV)

Viêm gan A, B, C, D và E

Vi rút Herpes simplex

Vi rút herpes 6

HIV

Vi rút gây u nhú ở người (HPV)

Cúm

Vi rút JC

Vi rút LaCrosse

Viêm màng não-màng mạch tăng lympho bào 

Sởi

Quai bị

Norovirus

Á cúm

Parvovirus B19

Vi rút Powassan

Bệnh dại

Vi rút hợp bào đường hô hấp (RSV)

Rubella

Vi rút viêm não St Louis

Vi rút viêm não do chân đốt

Varicella zoster

Vi rút Tây sông Nile

Vi rút Zika

Động vật đơn bào và ký sinh trùng

Babesia

Cryptosporidium

Cyclospora

Entamoeba

Enterobius vermicularis

Giardia

Giun tròn đường ruột

Chủng Plasmodium

Bệnh ghẻ

Taenia solium

Loài Toxocara

Trichinella spiralis

Chủng Trypanosoma

Phỏng theo Bennett JE, Dolin R, Blaser MJ: Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases, tái bản lần thứ 9. Elsevier, 2020.

