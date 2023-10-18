Các xét nghiệm chẩn đoán các mầm bệnh phổ biến
Vi sinh vật
Kính hiển vi
Nuôi cấy
Xét nghiệm khuếch đại axit nucleic (NAAT)
Phát hiện kháng nguyên
Phát hiện kháng thể
Vi khuẩn
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Loài Erysipelothrix
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Rhodococcus equus
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
X
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Mycobacteria
✓
✓
Bệnh lao và bệnh lở loét
✓
✓
✓
Sinh vật nội bào
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Nấm
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Virus
✓
✓
Virus BK
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Viêm gan A, B, C, D và E
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Vi rút JC
✓
✓
Vi rút LaCrosse
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Vi rút viêm não St Louis
✓
Vi rút viêm não do chân đốt
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Động vật đơn bào và ký sinh trùng
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Giun tròn đường ruột
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Phỏng theo Bennett JE, Dolin R, Blaser MJ: Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases, tái bản lần thứ 9. Elsevier, 2020.