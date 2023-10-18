Các ví dụ về hội chứng vi đột biến mất đoạn
Hội chứng
Xóa nhiễm sắc thể
Mô tả
Hội chứng Angelman
Nhiễm sắc thể mẹ ở 15q11
Động kinh, thất điều, cười liên tục, vẫy tay, khiếm khuyết trí tuệ trầm trọng
Hội chứng DiGeorge (Bất thường DiGeorge, hội chứng tim mặt, hội chứng túi họng, thiểu sản tuyến úc)
22q11,21
Thiểu sản hoăc không có tuyến ức và tuyến cận giáp, bất thường tim, sứt môi, khuyết tật trí tuệ, các vấn đề tâm thần
Hội chứng Langer-Giedion (hội chứng trichorhinophalangeal loại II)
8q24.1
Lồi xương, mấu trên não hình nón, lông thưa, mũi hình củ hành, điếc, khuyết tật trí tuệ
Hội chứng Miller-Dieker
17p13.3
Tật không hồi não; mũi ngắn, hếch lên; chậm phát triển nghiêm trọng; co giật; khuyết tật trí tuệ nặng
Nhiễm sắc thể từ bố ở 15q11
Trong thời thơ ấu: Giảm trương lực cơ, ăn kém, chậm tăng trưởng và chậm tăng cân (trước đây không phát triển)
Ở trẻ nhỏ và thanh thiếu niên: Béo phì, suy sinh dục, bàn tay và bàn chân nhỏ, khuyết tật trí tuệ, hành vi ám ảnh cưỡng chế
Hội chứng Rubinstein-Taybi
16p13−
Ngón chân cái rộng và ngón chân to, mũi to nổi bật, khuyết tật về trí tuệ
Hội chứng Smith-Magenis
17p11.2
Hẹp hộp sọ, thiểu sản vùng mặt giữa, cằm nhô, giọng khàn, tầm vóc thấp, khiếm tật về trí tuệ
Hội chứng Williams
7q11,23
Hẹp động mạch chủ, khiếm khuyết trí tuệ, gương mặt người lùn, tăng calci huyết thoáng qua ở trẻ sơ sinh