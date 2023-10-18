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Các ví dụ về hội chứng vi đột biến mất đoạn

Các ví dụ về hội chứng vi đột biến mất đoạn

Hội chứng

Xóa nhiễm sắc thể

Mô tả

Hội chứng Angelman

Nhiễm sắc thể mẹ ở 15q11

Động kinh, thất điều, cười liên tục, vẫy tay, khiếm khuyết trí tuệ trầm trọng

Hội chứng DiGeorge (Bất thường DiGeorge, hội chứng tim mặt, hội chứng túi họng, thiểu sản tuyến úc)

22q11,21

Thiểu sản hoăc không có tuyến ức và tuyến cận giáp, bất thường tim, sứt môi, khuyết tật trí tuệ, các vấn đề tâm thần

Hội chứng Langer-Giedion (hội chứng trichorhinophalangeal loại II)

8q24.1

Lồi xương, mấu trên não hình nón, lông thưa, mũi hình củ hành, điếc, khuyết tật trí tuệ

Hội chứng Miller-Dieker

17p13.3

Tật không hồi não; mũi ngắn, hếch lên; chậm phát triển nghiêm trọng; co giật; khuyết tật trí tuệ nặng

Hội chứng Prader-Willi

Nhiễm sắc thể từ bố ở 15q11

Trong thời thơ ấu: Giảm trương lực cơ, ăn kém, chậm tăng trưởng và chậm tăng cân (trước đây không phát triển)

Ở trẻ nhỏ và thanh thiếu niên: Béo phì, suy sinh dục, bàn tay và bàn chân nhỏ, khuyết tật trí tuệ, hành vi ám ảnh cưỡng chế

Hội chứng Rubinstein-Taybi

16p13

Ngón chân cái rộng và ngón chân to, mũi to nổi bật, khuyết tật về trí tuệ

Hội chứng Smith-Magenis

17p11.2

Hẹp hộp sọ, thiểu sản vùng mặt giữa, cằm nhô, giọng khàn, tầm vóc thấp, khiếm tật về trí tuệ

Hội chứng Williams

7q11,23

Hẹp động mạch chủ, khiếm khuyết trí tuệ, gương mặt người lùn, tăng calci huyết thoáng qua ở trẻ sơ sinh

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