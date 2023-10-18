Các thể loạn sản sụn xương được chọn
Rối loạn
Triệu chứng và Dấu hiệu
Di truyền theo cách thông thường
Sản phẩm gen bị lỗi
bất sản sụn
Trán to, mũi hình yên ngựa, cột sống quá ưỡn, chân vòng kiềng
thụ thể 3 yếu tố phát triển nguyên bào sợi (FGFR)
Loạn sản sụn đốm
thay đổi các triệu chứng ngoài xương
Hình ảnh X-quang cho thấy hiện tượng chấm lấm tấm ở đầu xương ở trẻ sơ sinh do vôi hóa.
Xem bên dưới
Xem bên dưới
Loạn sản sụn đốm (dạng gốc chi)
ngắn gốc chi rõ ràng
Tử vong khi còn nhỏ
Thụ thể nhận tín hiệu perixom loại 2 (PTS2)
Loạn sản sụn đốm (dạng Conradi-Hünermann)
Nhẹ, ngắn chi không đều
Lành tính
Di truyền trội nhiễm sắc thể thường hoặc liên kết giới tính là chính
Delta (8) -delta (7) -rosolase đồng vị emopamil-protein (EBP)
Loạn sản sụn- da (hội chứng Ellis-van Creveld [EVC])
Ngắn ngọn chi, thừa ngón sau trục, khuyết tật cấu trúc tim
EVC, EVC2
loạn sản
Bệnh lùn nặng với ngón quá cứng và bàn chân vẹo
Gia đình vận chuyển chất tan 26 (vận chuyển sulfat), thành viên 2 (SLC26A2)
Giảm sản sụn
Các triệu chứng giống bất sản sụn nhưng nhẹ hơn
Thụ thể yếu tố tăng trưởng nguyên bào sợi 3 (FGFR3) (không phải tất cả bệnh nhân)
Loạn sản Mesomelic*
Chủ yếu ngắn cánh tay và cẳng chân
Mặt bình thường và xương sống
Nhiễm sắc thể X (SHOX), nhiễm sắc thể Y
Loạn sản sụn-hành xương†
Ở một số dạng, giảm hấp thu, giảm bạch cầu trung tính, giảm bạch cầu lympho
Thụ thể hóc môn tuyến cận giáp (PTHR), collagen loại X (COL10A1)
Loạn sản nhiều đầu xương
Bệnh lùn nhẹ, cột sống và khuôn mặt bình thường, đôi khi ngón tay ngắn, loạn sản khớp háng (thường là triệu chứng đầu tiên).
Rất dị hợp tử
Gia đình vận chuyển chất tan 26 (vận chuyển sulfate), thành viên 2 (SLC26A2; mẫu AR)
Chứng giả loạn sản sụn
Mặt bình thường, lùn các mức độ khác nhau và gù vẹo cột sống
Dị hợp tử
Protein ma trận sụn(COMP)
Loạn sản đầu xương-đốt sống
Chủ yếu, cong vẹo cột sống
Đôi khi bị cận thị và mặt phẳng.
Dị hợp tử
Collagen loại II (COL2A1), phức hợp protein giao nhận, tiểu đơn vị 2 (TRAPPC2, còn được gọi là SEDL)
Bệnh lùn gây tử vong
Ngắn chi nặng
Biến dạng thành ngực
hô hấp không hiệu quả
AD (nhưng hầu hết các trường hợp là do đột biến một lần nữa)
FGFR3
* Có một số dạng được lấy theo tên người (ví dụ: Nievergelt, Langer).
† Lấy theo tên nhiều người khác nhau (ví dụ: Jansen, Schmid, McKusick).
AD = di truyền trội; AR = di truyền lặn nhiễm sắc thể thường; XL =liên kết giới tính.