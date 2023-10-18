MSD Manual Phiên bản dành cho chuyên gia
Các thể loạn sản sụn xương được chọn

Rối loạn

Triệu chứng và Dấu hiệu

Di truyền theo cách thông thường

Sản phẩm gen bị lỗi

bất sản sụn

Trán to, mũi hình yên ngựa, cột sống quá ưỡn, chân vòng kiềng

AD

thụ thể 3 yếu tố phát triển nguyên bào sợi (FGFR)

Loạn sản sụn đốm

thay đổi các triệu chứng ngoài xương

Hình ảnh X-quang cho thấy hiện tượng chấm lấm tấm ở đầu xương ở trẻ sơ sinh do vôi hóa.

Xem bên dưới

Xem bên dưới

Loạn sản sụn đốm (dạng gốc chi)

ngắn gốc chi rõ ràng

Tử vong khi còn nhỏ

AR

Thụ thể nhận tín hiệu perixom loại 2 (PTS2)

Loạn sản sụn đốm (dạng Conradi-Hünermann)

Nhẹ, ngắn chi không đều

Lành tính

Di truyền trội nhiễm sắc thể thường hoặc liên kết giới tính là chính

Delta (8) -delta (7) -rosolase đồng vị emopamil-protein (EBP)

Loạn sản sụn- da (hội chứng Ellis-van Creveld [EVC])

Ngắn ngọn chi, thừa ngón sau trục, khuyết tật cấu trúc tim

AR

EVC, EVC2

loạn sản

Bệnh lùn nặng với ngón quá cứng và bàn chân vẹo

AR

Gia đình vận chuyển chất tan 26 (vận chuyển sulfat), thành viên 2 (SLC26A2)

Giảm sản sụn

Các triệu chứng giống bất sản sụn nhưng nhẹ hơn

AD

Thụ thể yếu tố tăng trưởng nguyên bào sợi 3 (FGFR3) (không phải tất cả bệnh nhân)

Loạn sản Mesomelic*

Chủ yếu ngắn cánh tay và cẳng chân

Mặt bình thường và xương sống

AR

Nhiễm sắc thể X (SHOX), nhiễm sắc thể Y

Loạn sản sụn-hành xương†

Ở một số dạng, giảm hấp thu, giảm bạch cầu trung tính, giảm bạch cầu lympho

AR hoặc AD

Thụ thể hóc môn tuyến cận giáp (PTHR), collagen loại X (COL10A1)

Loạn sản nhiều đầu xương

Bệnh lùn nhẹ, cột sống và khuôn mặt bình thường, đôi khi ngón tay ngắn, loạn sản khớp háng (thường là triệu chứng đầu tiên).

Rất dị hợp tử

AR hoặc AD

Gia đình vận chuyển chất tan 26 (vận chuyển sulfate), thành viên 2 (SLC26A2; mẫu AR)

Chứng giả loạn sản sụn

Mặt bình thường, lùn các mức độ khác nhau và gù vẹo cột sống

Dị hợp tử

AD hoặc AR

Protein ma trận sụn(COMP)

Loạn sản đầu xương-đốt sống

Chủ yếu, cong vẹo cột sống

Đôi khi bị cận thị và mặt phẳng.

Dị hợp tử

AD, AR, hoặc XL

Collagen loại II (COL2A1), phức hợp protein giao nhận, tiểu đơn vị 2 (TRAPPC2, còn được gọi là SEDL)

Bệnh lùn gây tử vong

Ngắn chi nặng

Biến dạng thành ngực

hô hấp không hiệu quả

AD (nhưng hầu hết các trường hợp là do đột biến một lần nữa)

FGFR3

* Có một số dạng được lấy theo tên người (ví dụ: Nievergelt, Langer).

† Lấy theo tên nhiều người khác nhau (ví dụ: Jansen, Schmid, McKusick).

AD = di truyền trội; AR = di truyền lặn nhiễm sắc thể thường; XL =liên kết giới tính.

