Các loại thuốc thường dùng có thể gây rối loạn chức năng cương dương
Loại
Thuốc
Thuốc chống tăng huyết áp
Thuốc chẹn beta, clonidin, thuốc lợi tiểu quai (có thể), spironolactone, thuốc lợi tiểu thiazid
Các rối loạn ở hệ thần kinh trung ương
Rượu, amphetamine, thuốc kháng cholinergic, thuốc an thần, cocaine, thuốc ức chế monoamine oxidase, thuốc phiện, thuốc ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc, thuốc chống trầm cảm ba vòng
Thuốc nội tiết tố
Thuốc ức chế 5-Alpha-reductase, thuốc kháng androgen, estrogen, thuốc chủ vận và thuốc đối kháng hormone giải phóng hormone tạo hoàng thể
Khác
Thuốc hóa trị ung thư, cimetidin