Các loại thuốc thường dùng có thể gây rối loạn chức năng cương dương

Loại

Thuốc

Thuốc chống tăng huyết áp

Thuốc chẹn beta, clonidin, thuốc lợi tiểu quai (có thể), spironolactone, thuốc lợi tiểu thiazid

Các rối loạn ở hệ thần kinh trung ương

Rượu, amphetamine, thuốc kháng cholinergic, thuốc an thần, cocaine, thuốc ức chế monoamine oxidase, thuốc phiện, thuốc ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc, thuốc chống trầm cảm ba vòng

Thuốc nội tiết tố

Thuốc ức chế 5-Alpha-reductase, thuốc kháng androgen, estrogen, thuốc chủ vận và thuốc đối kháng hormone giải phóng hormone tạo hoàng thể

Khác

Thuốc hóa trị ung thư, cimetidin

