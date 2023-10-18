* Những loại thuốc này gây ít nguy cơ nhưng nghiêm trọng đối với nhiều tác dụng bất lợi nghiêm trọng. Do đó, lợi ích phải được cân nhắc kỹ lưỡng trước những rủi ro tiềm ẩn.

† Bảng này không thay thế cho thông tin kê đơn đầy đủ.

‡ Các loại thuốc này làm tăng nguy cơ tăng cân, ảnh hưởng tiêu cực đến chỉ số lipid, làm tăng nồng độ glucose và prolactin và kéo dài khoảng QT.

§ Các loại thuốc này chưa được nghiên cứu ở trẻ em.