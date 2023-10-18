Các loại thuốc được lựa chọn để điều trị rối loạn lưỡng cực và tâm thần phân liệt*†
Thuốc
Các chỉ định
Các cơ chất CYP
Bình luận
Lithium
Lithium phóng thích kéo dài ở trẻ em ≥ 12 tuổi‡
Hưng cảm cấp tính và duy trì
—
Liều lượng được điều chỉnh với mức trong máu từ 0,8-1,2 mEq/L
Liên quan đến giảm tình trạng tự tử, giảm trầm cảm và hoạt động tâm lý xã hội tốt hơn ở trẻ em và thanh thiếu niên mắc chứng rối loạn lưỡng cực
Theo dõi chức năng thận, chức năng tuyến giáp và nồng độ canxi trong huyết thanh.
Lithium, dạng phóng thích tức thì ở trẻ em ≥ 7 tuổi‡,§
Hưng cảm cấp tính và duy trì
—
Liều lượng được điều chỉnh với mức trong máu từ 0,8-1,2 mEq/L
Liều tối đa hàng ngày là 40 mg/kg
Liên quan đến giảm tình trạng tự tử, giảm trầm cảm và hoạt động tâm lý xã hội tốt hơn ở trẻ em và thanh thiếu niên mắc chứng rối loạn lưỡng cực
Theo dõi chức năng thận, chức năng tuyến giáp và nồng độ canxi trong huyết thanh.
Thuốc chống loạn thần
Aripiprazole ở trẻ em (đối với rối loạn lưỡng cực loại I ≥ 10 tuổi; đối với tâm thần phân liệt, ≥ 13 tuổi)‡
Lưỡng cực
Tâm thần phân liệt
2D6, 3A4
Thuốc chống loạn thần duy nhất không làm tăng nồng độ prolactin.
Asenapine ở trẻ em ≥ 10 tuổi
Rối loạn lưỡng cực loại I
1A2
Dùng thuốc dưới lưỡi cho phép thuốc nhanh chóng đi vào hệ tuần hoàn.
Buồn ngủ và an thần, tê và đau nhói lưỡi thoáng qua.
Lurasidone ở trẻ em (đối với rối loạn lưỡng cực loại I ≥ 10 tuổi; đối với tâm thần phân liệt ≥ 13 tuổi)
Rối loạn lưỡng cực loại I
Tâm thần phân liệt
3A4
Tình trạng trầm cảm lưỡng cực loại I được cải thiện rõ rệt hơn khi nồng độ CRP tăng cao ở người trưởng thành và trẻ em từ 10-17 tuổi¶
Olanzapine ở trẻ em ≥13 tuổi‡
Rối loạn lưỡng cực loại I
Tâm thần phân liệt
IA2, 2D6, 3A4
Gây tăng cân, có thể hạn chế sử dụng ở một số bệnh nhân
Có thể làm tăng men gan.
Olanzapine/fluoxetine kết hợp cố định ở trẻ > 10 tuổi‡,§
Rối loạn lưỡng cực loại I
IA2, 2D6, 3A4
Kinh nghiệm hạn chế ở trẻ em
Paliperidone ở trẻ em ≥12 tuổi ‡,§
Tâm thần phân liệt
Được đào thải nguyên vẹn qua thận 2D6, 3A4
Liên quan chặt chẽ đến risperidone
Rất ít kinh nghiệm ở trẻ em
Quetiapine dạng phóng thích tức thì, dùng cho trẻ em (đối với rối loạn lưỡng cực loại I ≥ 10 tuổi; đối với tâm thần phân liệt ≥ 13 tuổi)‡
Lưỡng cực
Tâm thần phân liệt
3A4
Gây an thần có thể hạn chế việc tăng liều
Risperidone ở trẻ em (đối với rối loạn lưỡng cực loại I ≥ 10 tuổi; đối với tâm thần phân liệt ≥ 13 tuổi) ‡
Lưỡng cực
Tâm thần phân liệt
2D6
Có liên quan đến nguy cơ mắc chứng vú to ở nam giới không thể hồi phục.
Liều duy trì rất cao
Liều lên đến 6 mg/ngày đã được nghiên cứu, nhưng chúng không mang lại nhiều lợi ích và tăng nguy cơ tác dụng phụ về thần kinh
Ziprasidone ở trẻ em ≥10 tuổi‡
Hưng cảm cấp tính
Loạn thần
—
Rất ít kinh nghiệm ở trẻ em
Kéo dài khoảng QTc
Thuốc chống động kinh
Carbamazepine
Lưỡng cực
—
Kích thích men chuyển hóa, có thể cần điều chỉnh liều
Có thể gây ra hội chứng Stevens-Johnson và hoại tử biểu bì nhiễm độc (SJS/TEN) đặc biệt ở những bệnh nhân có kiểu gen HLA-B*15:02 (phổ biến hơn ở quần thể Đông Á) và ban dát sẩn (MPE), phản ứng thuốc với tăng bạch cầu ái toan (DRESS) và SJS/TEN ở những bệnh nhân có kiểu gen HLA-A*31:01 (phổ biến hơn ở người da trắng và người gốc Tây Ban Nha)
Divalproex
Rối loạn lưỡng cực loại I
—
Liều dựa vào định lượng trong máu 50-125 mcg/mL
Tránh sử dụng cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ.
Lamotrigine
Lưỡng cực
—
Yêu cầu phải tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn về liều lượng trong gói
* Những loại thuốc này gây ít nguy cơ nhưng nghiêm trọng đối với nhiều tác dụng bất lợi nghiêm trọng. Do đó, lợi ích phải được cân nhắc kỹ lưỡng trước những rủi ro tiềm ẩn.
† Bảng này không thay thế cho thông tin kê đơn đầy đủ.
‡ Các loại thuốc này làm tăng nguy cơ tăng cân, ảnh hưởng tiêu cực đến chỉ số lipid, làm tăng nồng độ glucose và prolactin và kéo dài khoảng QT.
§ Các loại thuốc này chưa được nghiên cứu ở trẻ em.
¶ Rối loạn lưỡng cực loại I là một dạng biểu hiện của rối loạn lưỡng cực, luôn đặc trưng bởi giai đoạn hưng cảm, đôi khi cũng có thể kèm theo trầm cảm.
CRP = protein phản ứng C; CYP = cytochrome P450.