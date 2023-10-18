Các đặc tính để phân biệt tim của vận động viên với các bệnh lý cơ tim khác
Đặc điểm
Tim vận động viên
Bệnh cơ tim
Độ dày vách liên thất*
Ở nam giới, < 13 mm
Ở nữ, < 11 mm
Ở nam giới, > 15 mm
Ở nữ giới, > 13 mm
Đường kính tâm thất trái cuối tâm trương†
< 60 mm
> 70 mm
Chức năng tâm trương
Bình thường (tỷ lệ E:A > 1‡)
Bất thường (tỷ lệ E:A < 1)
Phình đại vách liên thất
Đối xứng
Bất đối xứng (trong bệnh cơ tim phì đại)
Tiền sử gia đình
không
Có thể có
Biến đổi của số đo huyết áp khi gắng sức
Bình thường
Bình thường hoặc giảm đáp ứng huyết áp tâm thu
Ngừng tập luyện
Thoái triển phì đại thất trái
Không có thoái triển phì đại thất trái
* Giá trị từ 13 đến 15 mm ở nam giới và từ 11 đến 13 mm ở phụ nữ là không xác định.
† Giá trị 60 đến 70 mm là không xác định.
‡ Tỷ lệ E:A = tỷ lệ giữa vận tốc dòng chảy qua tâm nhĩ sớm và muộn.