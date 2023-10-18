skip to main content
MSDMSD ManualPhiên bản dành cho chuyên gia
Search icon

Các đặc tính để phân biệt tim của vận động viên với các bệnh lý cơ tim khác

Đặc điểm

Tim vận động viên

Bệnh cơ tim

Độ dày vách liên thất*

Ở nam giới, < 13 mm

Ở nữ, < 11 mm

Ở nam giới, > 15 mm

Ở nữ giới, > 13 mm

Đường kính tâm thất trái cuối tâm trương†

< 60 mm

> 70 mm

Chức năng tâm trương

Bình thường (tỷ lệ E:A > 1‡)

Bất thường (tỷ lệ E:A < 1)

Phình đại vách liên thất

Đối xứng

Bất đối xứng (trong bệnh cơ tim phì đại)

Tiền sử gia đình

không

Có thể có

Biến đổi của số đo huyết áp khi gắng sức

Bình thường

Bình thường hoặc giảm đáp ứng huyết áp tâm thu

Ngừng tập luyện

Thoái triển phì đại thất trái

Không có thoái triển phì đại thất trái

* Giá trị từ 13 đến 15 mm ở nam giới và từ 11 đến 13 mm ở phụ nữ là không xác định.

† Giá trị 60 đến 70 mm là không xác định.

‡ Tỷ lệ E:A = tỷ lệ giữa vận tốc dòng chảy qua tâm nhĩ sớm và muộn.

* Giá trị từ 13 đến 15 mm ở nam giới và từ 11 đến 13 mm ở phụ nữ là không xác định.

† Giá trị 60 đến 70 mm là không xác định.

‡ Tỷ lệ E:A = tỷ lệ giữa vận tốc dòng chảy qua tâm nhĩ sớm và muộn.

Trong các chủ đề này