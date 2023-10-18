Biểu hiện lâm sàng của xơ vữa động mạch
Giường mạch
Biểu hiện cấp tính
Biểu hiện mạn tính
Động mạch cảnh hoặc động mạch não
Cơn thiếu máu não thoáng qua (TIA) hoặc đột quỵ: Các triệu chứng thần kinh đột ngột (ví dụ: tê, yếu đặc biệt là khi khu trú, lú lẫn, mất ngôn ngữ)
Các cơn thiếu máu não cục bộ thoáng qua và sa sút trí tuệ do mạch máu: Mất trí nhớ; lú lẫn; gặp khó khăn trong việc lập luận, lập kế hoạch, phán đoán, ngôn ngữ và các khả năng tư duy khác
Động mạch vành
Hội chứng mạch vành cấp tính (đau thắt ngực không ổn định và nhồi máu cơ tim): Đau thắt ngực, khó thở, buồn nôn, nôn, đổ mồ hôi, loạn nhịp tim, hạ huyết áp, sốc, đột tử do tim
Bệnh động mạch vành ổn định: Đau thắt ngực, khó thở, mệt mỏi
Động mạch chủ ngực
Bóc tách hoặc vỡ phình động mạch chủ ngực: Đau ngực hoặc đau phần trên lưng đột ngột dữ dội, khó thở, ngất xỉu, hạ huyết áp, sốc
Phình động mạch chủ ngực: Thường không triệu chứng
Động mạch chủ bụng
Vỡ phình động mạch chủ bụng: Đau bụng hoặc đau lưng dữ dội đột ngột, chóng mặt, hạ huyết áp, sốc
Phình động mạch chủ bụng: Đau nhói hoặc đau sâu tron lưng, cảm giác đập ở bụng, đau cách hồi từng cơn
Động mạch mạc treo
Thiếu máu cục bộ cấp tính ở động mạch mạc treo: Đau bụng dữ dội đột ngột, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, có máu trong phân
Thiếu máu cục bộ mạn tính ở động mạch mạc treo: Đau sau ăn, sụt cân
Các động mạch thận
Huyết khối ở động mạch thận: Đau hông đột ngột dữ dội, tiểu máu, buồn nôn, nôn
Tăng huyết áp mạch thận và bệnh thận mạn tính: Khó kiểm soát huyết áp, giữ nước, mệt mỏi
Động mạch ngoại biên ở chi dưới
Thiếu máu cục bộ cấp tính ở chi: Đau dữ dội, lạnh, tê và xanh xao ở chi bị thương tổn
Bệnh động mạch ngoại biên: Đau cách hồi, đau khi nghỉ ngơi, loét không lành