Biểu hiện lâm sàng của xơ vữa động mạch

Giường mạch

Biểu hiện cấp tính

Biểu hiện mạn tính

Động mạch cảnh hoặc động mạch não

Cơn thiếu máu não thoáng qua (TIA) hoặc đột quỵ: Các triệu chứng thần kinh đột ngột (ví dụ: tê, yếu đặc biệt là khi khu trú, lú lẫn, mất ngôn ngữ)

Các cơn thiếu máu não cục bộ thoáng qua và sa sút trí tuệ do mạch máu: Mất trí nhớ; lú lẫn; gặp khó khăn trong việc lập luận, lập kế hoạch, phán đoán, ngôn ngữ và các khả năng tư duy khác

Động mạch vành

Hội chứng mạch vành cấp tính (đau thắt ngực không ổn địnhnhồi máu cơ tim): Đau thắt ngực, khó thở, buồn nôn, nôn, đổ mồ hôi, loạn nhịp tim, hạ huyết áp, sốc, đột tử do tim

Bệnh động mạch vành ổn định: Đau thắt ngực, khó thở, mệt mỏi

Động mạch chủ ngực

Bóc tách hoặc vỡ phình động mạch chủ ngực: Đau ngực hoặc đau phần trên lưng đột ngột dữ dội, khó thở, ngất xỉu, hạ huyết áp, sốc

Phình động mạch chủ ngực: Thường không triệu chứng

Động mạch chủ bụng

Vỡ phình động mạch chủ bụng: Đau bụng hoặc đau lưng dữ dội đột ngột, chóng mặt, hạ huyết áp, sốc

Phình động mạch chủ bụng: Đau nhói hoặc đau sâu tron lưng, cảm giác đập ở bụng, đau cách hồi từng cơn

Động mạch mạc treo

Thiếu máu cục bộ cấp tính ở động mạch mạc treo: Đau bụng dữ dội đột ngột, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, có máu trong phân

Thiếu máu cục bộ mạn tính ở động mạch mạc treo: Đau sau ăn, sụt cân

Các động mạch thận

Huyết khối ở động mạch thận: Đau hông đột ngột dữ dội, tiểu máu, buồn nôn, nôn

Tăng huyết áp mạch thậnbệnh thận mạn tính: Khó kiểm soát huyết áp, giữ nước, mệt mỏi

Động mạch ngoại biên ở chi dưới

Thiếu máu cục bộ cấp tính ở chi: Đau dữ dội, lạnh, tê và xanh xao ở chi bị thương tổn

Bệnh động mạch ngoại biên: Đau cách hồi, đau khi nghỉ ngơi, loét không lành

