Điểm toàn thân của hội chứng Marfan
Tiêu chuẩn
Điểm*
Dấu hiệu cổ tay hoặc ngón cái
1 cho một trong hai hoặc 3 cho cả hai
Ngực hình ức gà
2
Ngực lõm hoặc ngực không đối xứng
1
Bàn chân sau vẹo ngoài
2
Bàn chân bẹt
1
Tràn khí màng phổi tiên phát
2
Giãn màng cứng (cần phải chụp MRI cột sống thắt lưng)
2
Chỏm lún vào ổ cối (cần phải chụp X quang vùng chậu)
2
Vẹo cột sống hoặc gù cột sống ngực thắt lưng (cần phải chụp X-quang cột sống)
1
Giảm khả năng duỗi khuỷu tay
1
3 trong số 5 đặc điểm mặt đặc trưng (đầu dài, mắt lõm, khe mi xếch xuống, thiểu sản xương gò má và hàm lùi)
1
Vết rạn da
1
Cận thị nặng (độ cận > 3 diopter)
1
Hở van hai lá (cần phải siêu âm tim)
1
Tỷ lệ đoạn thân trên/thân dưới giảm và tỷ lệ sải tay/chiều cao tăng†
1
* Điểm từ 7 trở lên được coi là có.
† Không chính xác khi có vẹo cột sống hoặc gù lưng nặng.
Dữ liệu từ Loeys BL, Dietz HC, Braverman AC, et al. The revised Ghent nosology for the Marfan syndrome. J Med Genet. 2010;47(7):476-485. doi:10.1136/jmg.2009.072785.