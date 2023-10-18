Điều trị viêm dạ dày ruột do nhiễm trùng*
Sinh vật
Kháng sinh (hoặc liệu pháp khác)
Azithromycin
Ciprofloxacin †
Ciprofloxacin
Doxycycline §
Azithromycin
Fidaxomicin
Vancomycin
Metronidazole ¶
Kháng thể đơn dòng (đối với nhiễm trùng nặng, để ngăn ngừa tái phát)
Cấy ghép vi khuẩn trong phân
Metronidazole ¶
Tinidazole ¶
Tinidazole
Metronidazole
Nitazoxanide
Ciprofloxacin
Azithromycin
* Kháng sinh chống chỉ định trong hầu hết các trường hợp nhưng có thể được sử dụng hỗ trợ việc truyền dịch tĩnh mạch để điều trị các bệnh nhiễm trùng do vi sinh vật cụ thể gây ra.
† Kháng thuốc đang gia tăng.
‡ Việc lựa chọn kháng sinh cần phải được hướng dẫn bằng xét nghiệm độ nhạy khi có sẵn vì tình trạng kháng doxycycline, fluoroquinolones và sulfamethoxazole/trimethoprim (SMX/TMP) đang gia tăng ở một số khu vực và một số chủng nhất định. Nói chung, doxycycline là thuốc kháng sinh bước đầu được khuyên dùng cho người lớn không mang thai. Azithromycin là thuốc điều trị bước đầu cho trẻ em và phụ nữ mang thai và là thuốc điều trị bước hai cho các đối tượng khác. Có nhiều khuyến nghị khác nhau, nhưng SMX/TMP thường là loại kháng sinh bước hai dành cho trẻ em nếu chủng vi khuẩn trong đợt bùng phát nhạy cảm. Ciprofloxacin là thuốc bước hai hoặc bước ba ở người lớn không mang thai và mặc dù thường tránh dùng ở trẻ em, nhưng có thể được sử dụng như thuốc bước hai nếu các chủng kháng SMX/TMP.
§ Thuốc kháng sinh này không được dùng cho phụ nữ có thai.
‖ Metronidazole không được khuyến cáo nhưng có thể được sử dụng ở những bệnh nhân không dung nạp được vancomycin và fidaxomicin.
¶ Nên điều trị tiếp theo một đợt iodoquinol trong 20 ngày hoặc paromomycin trong 7 ngày.