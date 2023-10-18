‡ Việc lựa chọn kháng sinh cần phải được hướng dẫn bằng xét nghiệm độ nhạy khi có sẵn vì tình trạng kháng doxycycline, fluoroquinolones và sulfamethoxazole/trimethoprim (SMX/TMP) đang gia tăng ở một số khu vực và một số chủng nhất định. Nói chung, doxycycline là thuốc kháng sinh bước đầu được khuyên dùng cho người lớn không mang thai. Azithromycin là thuốc điều trị bước đầu cho trẻ em và phụ nữ mang thai và là thuốc điều trị bước hai cho các đối tượng khác. Có nhiều khuyến nghị khác nhau, nhưng SMX/TMP thường là loại kháng sinh bước hai dành cho trẻ em nếu chủng vi khuẩn trong đợt bùng phát nhạy cảm. Ciprofloxacin là thuốc bước hai hoặc bước ba ở người lớn không mang thai và mặc dù thường tránh dùng ở trẻ em, nhưng có thể được sử dụng như thuốc bước hai nếu các chủng kháng SMX/TMP.