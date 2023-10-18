Đặc điểm của nốt ruồi không điển hình so với nốt ruồi điển hình
Tiêu chuẩn
Nốt ruồi điển hình
Nốt ruồi không điển hình
Tuổi khởi phát
Trẻ em hoặc thanh thiếu niên
Tiếp tục xuất hiện sau thanh thiếu niên
Màu
Màu thịt, vàng nâu hoặc đen
rám đến màu nâu đậm với nền màu hồng; thường giống như một quả trứng rán, với trung tâm tối hoặc ánh sáng thông thường viền ngoài phẳng hơn trung tâm
Sắc tố thường bị mờ ở các cạnh hoặc có khía
Đường kính
1-10 mm (thường < 6 mm)
5-12 mm
Hình dạng
Đối xứng với bờ đều
Có thể không đối xứng hoặc có bờ không đều
Vị trí
Bất cứ nơi nào trên cơ thể
Phổ biến trên vùng da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhưng có thể xảy ra trên các vùng được che phủ (ví dụ, mông, vú, da đầu)
Số tổn thương
≤ 10
một đến vài chục