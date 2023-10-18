skip to main content
MSDMSD ManualPhiên bản dành cho chuyên gia
Search icon

Đặc điểm của nốt ruồi không điển hình so với nốt ruồi điển hình

Đặc điểm của nốt ruồi không điển hình so với nốt ruồi điển hình

Tiêu chuẩn

Nốt ruồi điển hình

Nốt ruồi không điển hình

Tuổi khởi phát

Trẻ em hoặc thanh thiếu niên

Tiếp tục xuất hiện sau thanh thiếu niên

Màu

Màu thịt, vàng nâu hoặc đen

rám đến màu nâu đậm với nền màu hồng; thường giống như một quả trứng rán, với trung tâm tối hoặc ánh sáng thông thường viền ngoài phẳng hơn trung tâm

Sắc tố thường bị mờ ở các cạnh hoặc có khía

Đường kính

1-10 mm (thường < 6 mm)

5-12 mm

Hình dạng

Đối xứng với bờ đều

Có thể không đối xứng hoặc có bờ không đều

Vị trí

Bất cứ nơi nào trên cơ thể

Phổ biến trên vùng da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhưng có thể xảy ra trên các vùng được che phủ (ví dụ, mông, vú, da đầu)

Số tổn thương

10

một đến vài chục

Trong các chủ đề này