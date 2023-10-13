A (bên trái): Chụp CT động mạch vành cho thấy các mảng xơ vữa hỗn hợp rộng, cả mảng vôi hóa (mũi tên màu xanh lá cây) và chủ yếu là mảng không vôi hóa (mũi tên màu vàng).

B (ở giữa): Chụp động mạch vành xâm lấn xác nhận tình trạng hẹp lòng động mạch vành trái trước mức độ vừa phải (mũi tên), điều này có ý nghĩa huyết động học quan trọng khi đánh giá phân suất dự trữ lưu lượng (FFR) (< 0,80) (C, trên cùng bên phải).