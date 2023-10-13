Phim chụp X-quang này cho thấy các bất thường liên quan đến hội chứng VACTERL (vertebral anomalies, anal atresia, cardiac malformations, tracheoesophageal fistula, esophageal atresia, renal anomalies and radial aplasia, and limb anomalies) (dị tật đốt sống, teo hậu môn, dị tật tim, rò khí quản thực quản, teo thực quản, dị tật thận và loạn sản xương quay và dị tật chi). Lưu ý sự bất thường của đoạn cột sống (đầu mũi tên trắng), ống ruột được cuộn trong thực quản đoạn gần (đầu mũi tên đen), khí trong ruột phù hợp với viêm thực quản với lỗ rò khí quản và biến dạng của lỗ rò trên. Ống thông miệng-dạ dày/mũi-dạ dày bị cuộn tròn trong túi thực quản đầu gần và không thể đưa vào dạ dày do teo thực quản.