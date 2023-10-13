5–6. Thể trophozoite là dạng lây nhiễm. Các thể này có thể biến thành các thể có roi tạm thời không ăn, sau đó thường quay trở lại thành thể trophozoite. Thể trophozoite lây nhiễm sang người hoặc động vật bằng cách xâm nhập vào niêm mạc mũi, thường là trong khi bơi hoặc rửa xoang (5) và di chuyển đến não (6) qua các dây thần kinh khứu giác, gây ra bệnh viêm màng não-não do amip nguyên phát (PAM). Thể trophozoite được tìm thấy trong dịch não tủy (CSF) và mô, trong khi thể có roi thỉnh thoảng được tìm thấy trong dịch não tủy. Không tìm thấy các nang trong mô não.