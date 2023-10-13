Vòng đời của Naegleria fowleri
1–3. Vòng đời của N. fowleri có 3 giai đoạn: nang, thể trophozoite và thể có roi.
4. Thể trophozoite nhân lên bằng phương pháp nguyên phân (màng nhân vẫn còn nguyên vẹn).
5–6. Thể trophozoite là dạng lây nhiễm. Các thể này có thể biến thành các thể có roi tạm thời không ăn, sau đó thường quay trở lại thành thể trophozoite. Thể trophozoite lây nhiễm sang người hoặc động vật bằng cách xâm nhập vào niêm mạc mũi, thường là trong khi bơi hoặc rửa xoang (5) và di chuyển đến não (6) qua các dây thần kinh khứu giác, gây ra bệnh viêm màng não-não do amip nguyên phát (PAM). Thể trophozoite được tìm thấy trong dịch não tủy (CSF) và mô, trong khi thể có roi thỉnh thoảng được tìm thấy trong dịch não tủy. Không tìm thấy các nang trong mô não.
Hình ảnh từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, Y tế Toàn cầu, Phòng Các bệnh Ký sinh trùng và Sốt rét.