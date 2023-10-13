Vòng đời của loài Fasciola
1. Trứng không được khử trùng được thải vào ống mật và bài tiết qua phân.
2. Trứng trở thành trứng có phôi trong nước.
3. Trứng giải phóng ấu trùng lông, sau đó xâm nhập vào ốc sên (vật chủ trung gian).
4. Trong ốc sên, ký sinh trùng tiến triển qua một số giai đoạn phát triển (bào tử nang, ấu trùng redia và ấu trùng đuôi).
5. Các ấu trùng đuôi được giải phóng khỏi ốc và tạo bao nang (hình thành nên các cấu trúc nang) dưới dạng ấu trùng nang trên thảm thực vật thủy sinh hoặc các bề mặt khác.
6. Bệnh sán lá gan lớn xảy ra khi ăn các loại thực vật, đặc biệt là cải xoong, có chứa ấu trùng nang.
7. Sau khi ăn phải, ấu trùng nang sẽ thoát nang (vỡ ra khỏi nang hiện có) ở tá tràng.
8. Chúng di chuyển qua thành ruột, khoang phúc mạc và nhu mô gan vào ống mật, ở đây chúng phát triển thành sán trưởng thành.
Hình ảnh từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, Y tế Toàn cầu, Phòng Các bệnh Ký sinh trùng và Sốt rét.