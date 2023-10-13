Vòng đời của Acanthamoeba
1–2. Vòng đời của Acanthamoeba có 2 giai đoạn: nang và thể trophozoite. Nó không có giai đoạn có roi.
3. Thể trophozoites nhân lên bằng phương pháp nguyên phân (màng nhân không còn nguyên vẹn).
4–7. Thể trophozoite là dạng lây nhiễm, nhưng cả nang và thể trophozoite đều có thể xâm nhập vào cơ thể (4) qua mắt (5), qua đường mũi vào đường hô hấp dưới (6) hoặc qua da bị loét hoặc trầy xước (7).
8. Khi Acanthamoeba xâm nhập qua mắt, chúng có thể gây viêm giác mạc nặng ở những người khỏe mạnh, đặc biệt là người đeo kính áp tròng.
9–11. Khi Acanthamoeba xâm nhập qua hệ hô hấp hoặc qua da, chúng có thể xâm nhập vào hệ thần kinh trung ương bằng cách lan truyền qua đường máu gây ra bệnh viêm não do amip dạng u hạt (9) hoặc bệnh lan rộng (10) hoặc tổn thương da (11) ở những người bị suy giảm miễn dịch. Nang và thể trophozoite của Acanthamoeba có thể lan rộng và được tìm thấy trong các mô (ví dụ: da, dịch não tủy).
