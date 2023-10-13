Cầu thận chứa một mạng lưới các mao mạch có lót các tế bào nội mô (không biểu thị) và có màng đáy cầu thận và các mấu chân của tế bào có chân cầu thận bao quanh. Nội mô mao mạch có lỗ, màng đáy cầu thận và các tế bào có chân cùng lọc máu từ các mao mạch cầu thận vào khoang Bowman. Phần lọc được sau đó thu thập trong ống lượn gần. Bộ máy cận cầu thận, bao gồm điểm đặc và ống lượn xa, điều chỉnh lưu lượng máu đến cầu thận qua tiểu động mạch đến.