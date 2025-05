Túi thừa do co kéo là các túi phình ra của lớp niêm mạc và lớp dưới niêm mạc của thực quản giữa do rối loạn nhu động hoặc do quá trình co kéo phát sinh từ trung thất. Trong hình ảnh này, túi thừa ở bên phải của thực quản và có hình ảnh lòng ống đôi.