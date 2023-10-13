Các dấu hiệu của phì đại nhĩ trái bao gồm thấy mật độ nhĩ trái ở một bên ngực phải (mũi tên màu xanh dương, dấu hiệu đậm độ kép), tăng khoảng cách (> 7 cm) giữa bờ nhĩ trái ở nửa ngực phải và phế quản gốc trái, lồi dọc theo bờ trên bên trái của tim do phì đại phần phụ nhĩ trái (mũi tên đỏ) và giãn gờ kèm theo tăng tách biệt giữa phế quản chính trái và phải. Các dấu hiệu phì đại thất trái bao gồm phì đại rõ rệt của bóng tim và có dịch chuyển về phía trái và phía dưới của bờ tim trái.