Ở chuyển đạo II, sau nhịp đập thứ hai có nguồn gốc từ xoang, sóng T bị biến dạng bởi APB. Do ABP tới tương đối sớm so với chu kì nhịp xoang, do đó chiếm quyền chủ nhịp và khiến nút xoang khởi động lại, dẫn tới một khoảng nghỉ bù – thường là nghỉ bù không hoàn toàn – ngay phía trước nhịp xoang kế tiếp.