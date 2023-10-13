(Dải nhịp đầu tiên) Những thay đổi trong quá trình tái phân cực sau khi dừng, so với hình thái sóng T và sóng U thông thường của bệnh nhân (chấm). Sau khoảng dừng do một cặp nhịp thất sớm tạo ra, nhịp xoang tiếp theo cho thấy kiểu tái phân cực khác với sự hợp nhất của sóng T, sóng U và kéo dài khoảng QTU. (Dải nhịp thứ hai) Sóng T đại thể luân phiên. Mỗi nhịp xoang thứ hai cho thấy hình thái sóng T và sóng U (dấu chấm) hơi khác một chút (chiều cao nhỏ hơn và thời gian kéo dài ngắn hơn) so với mọi nhịp xoang thứ hai khác (dấu sao). (Dải nhịp thứ ba) Nhịp thất sớm đa hình thường xuyên (mũi tên), thường theo kiểu nhịp đôi, như minh họa ở đây. Dải nhịp này cũng cho thấy thay đổi sau thời gian tạm dừng trong mô hình tái phân cực (sóng T và sóng U dưới ngôi sao) so với sóng T và sóng U thông thường của bệnh nhân (dưới dấu chấm). (Dải nhịp thứ tư) Sóng TU khổng lồ với khoảng QTU kéo dài (mũi tên). Dải nhịp này cũng cho thấy nhịp đôi thất sớm tiếp theo là một chuỗi nhịp nhanh thất xoắn đỉnh khởi đầu bằng chuỗi khởi đầu ngắn-dài-ngắn điển hình.