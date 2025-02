(Dải nhịp đầu tiên) Những thay đổi trong quá trình tái phân cực sau khi dừng, so với hình thái sóng T và sóng U thông thường của bệnh nhân (chấm). Sau khoảng dừng tạo ra bởi một cặp nhịp thất sớm, nhịp xoang tiếp theo cho thấy kiểu tái phân cực khác với sự hợp nhất của sóng T, sóng U và kéo dài khoảng QTU. (Dải nhịp thứ hai) Thay thế sóng T to. Mỗi nhịp xoang thứ hai cho thấy hình thái sóng T và sóng U (các chấm) hơi khác một chút (chiều cao nhỏ hơn và thời gian kéo dài ngắn hơn) so với mỗi nhịp xoang thứ hai khác (hình ngôi sao). (Dải nhịp thứ ba) Nhịp thất sớm đa hình thường xuyên (mũi tên), thường theo dạng nhịp đôi như trình bày ở đây. Dải nhịp này cũng cho thấy thay đổi sau thời gian tạm dừng trong dạng tái phân cực (sóng T và sóng U dưới ngôi sao) so với sóng T và sóng U thông thường của bệnh nhân (dưới dấu chấm). (Dải nhịp thứ tư) Sóng TU khổng lồ với khoảng QTU kéo dài (mũi tên). Dải nhịp này cũng cho thấy nhịp đôi ngoại tâm thu thất tiếp theo là một loạt nhịp nhanh thất có xoắn đỉnh khởi đầu bằng chuỗi khởi đầu ngắn-dài-ngắn điển hình.