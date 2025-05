Hình ảnh này cho thấy thiếu máu hồng cầu to không do thiếu dinh dưỡng và cũng không phải do thuốc. Hình thái tròn của hồng cầu, trái ngược với hồng cầu lớn hình bầu dục, gợi ý bệnh gan; tế bào đích cũng rõ ràng.