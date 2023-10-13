Các loại bệnh nhiễm trùng do Aspergillosis
Hình minh họa này mô tả 4 loại bệnh nhiễm trùng chính do aspergillosis. Những bệnh nhiễm trùng này có liên quan đến việc hít phải bào tử của loài Aspergillus, đặc biệt là Aspergillus fumigatus:
Viêm xoang do Aspergillus: Có thể xâm lấn ở những bệnh nhân suy giảm miễn dịch
Bệnh do nấm aspergillus dị ứng ở phế quản phổi: Gây viêm phế quản và tắc nghẽn ở bệnh nhân hen suyễn hoặc xơ nang
U nấm phổi: Một khối u nấm phổi tròn có lỗ rỗng, thường là di chứng của một tình trạng bệnh trước đó như bệnh lao
Bệnh do aspergillus xâm lấn: Có thể lây lan sang các cơ quan khác ở những bệnh nhân suy giảm miễn dịch
