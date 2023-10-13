Điện tâm đồ 12 đạo trình có dải nhịp chuyển đạo II được ghi đồng thời. Các mũi tên hướng xuống cho thấy sóng P của nhịp xoang đều đặn với tần số 58 nhịp/phút. Phức bộ QRS biểu hiện nhịp nhóm với ba phức bộ QRS của mỗi 4 sóng P. Các số bên dưới Chuyển đạo II là các khoảng RR tương ứng. Các số bên trên Chuyển đạo II là các khoảng RR tương ứng. Khoảng RR kéo dài qua khoảng dừng phức bộ QRS (1920 mili giây) ngắn hơn hai lần khoảng thời gian của bất kỳ khoảng RR nào khác. Khoảng thời gian của các khoảng PR trong mỗi nhóm tăng dần (300 mili giây, sau đó là 380 mili giây, rồi 420 mili giây). Khoảng thời gian của khoảng RR sau khi tạm dừng sẽ dần ngắn lại (1080 mili giây rồi 1040 mili giây) vì khoảng thời gian mà khoảng PR dài ra sẽ dần ngắn lại (80 mili giây rồi 40 mili giây).