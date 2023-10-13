Trong phả hệ, các ký hiệu cho mỗi thế hệ trong gia đình được đặt thành một hàng và được đánh số bằng chữ số La Mã, bắt đầu với thế hệ cũ ở trên cùng và kết thúc bằng thế hệ gần đây nhất ở dưới cùng. Trong mỗi thế hệ, con người được đánh số từ trái sang phải với chữ số Ả-rập. Anh chị em được liệt kê theo độ tuổi, với người lớn tuổi nhất ở bên trái. Do đó, mỗi thành viên của phả hệ có thể được xác định bởi 2 số (ví dụ, II, 4). Vợ/chồng cũng được gắn số để nhận dạng.