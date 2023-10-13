Tiếng tim thứ 2 tách đôi
Âm thanh là âm thanh của T1–T2 khi thở ra (“ra”) và T1–A2–P2 khi hít vào (“vào”). S2 tách đôi khi hít vào vì áp lực trong lồng ngực giảm, hút thêm máu vào tâm thất phải và trì hoãn thời gian đóng van động mạch phổi.
Nội dung ghi âm do bác sĩ Jules Constant cung cấp.
