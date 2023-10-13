Tiếng tim thứ 2 tách đôi trong block nhánh trái
Tiếng này là tiếng tách đôi nghịch thường, tức là S1-P2-A2 lúc nghỉ (“ra”) và S1-S2 khi hít vào (“vào”). Blốc nhánh trái làm trì hoãn thời gian đóng van động mạch chủ, do đó tiếng tách đôi có thể nghe thấy được khi nghỉ; hít vào làm giảm áp lực trong lồng ngực, hút thêm máu vào tâm thất phải và trì hoãn đóng van động mạch phổi cho đến khi nó được chồng lên A2 và không thể nghe thấy tiếng tách đôi.
Nội dung ghi âm do bác sĩ Jules Constant cung cấp.
