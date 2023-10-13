Tiếng cọ màng ngoài tim
Tiếng cọ xát do ma sát thường được mô tả là có tiếng kêu lục cục hoặc trầy xước nhưng có thể nghe giống như tiếng thổi rì rầm thông thường hơn. Tiếng cọ này thường là nhịp ba pha, với phần tâm thu nhẹ và 2 phần tiếng to hơn liên tiếp nhau nhanh chóng ở đầu thì tâm trương.
Nội dung ghi âm do bác sĩ Jules Constant cung cấp.
