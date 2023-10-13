Tiếng clắc mở van hai lá
Âm thanh là của S1-A2-OS với khoảng thời gian A2-OS tương đối dài. Tiếng clắc mở van (OS), thường gặp nhất do hẹp van hai lá, được cho là do lá van trước phồng xuống đột ngột (chụp nhanh) gây ra khi áp lực thất trái giảm xuống dưới áp lực nhĩ trái trong thì tâm trương. A2-OS có thể được phân biệt với S2 tách đôi bằng các nghiệm pháp động (cường độ OS tăng khi hít vào, khoảng thời gian A2-OS rộng khi đứng), bộ ba S2 (tức là A2-P2-OS) và âm lượng lớn hơn ở đỉnh tim.
Nội dung ghi âm do bác sĩ Jules Constant cung cấp.
