Tiếng thổi do hẹp van hai lá
Tiếng thổi do hẹp van hai lá nổi bật với tiếng click trước tâm thu, được mô tả giống như tiếng gầm gừ và tiếng sủa. Tiếng thổi hẹp van hai lá thường trầm và có âm độ thấp và giảm dần trong suốt thời kỳ tâm trương.
Nội dung ghi âm do bác sĩ Jules Constant cung cấp.
