Hẹp van hai lá trong rung nhĩ
Cường độ tiếng thổi của hẹp van hai lá thay đổi theo sự thay đổi về độ dài của chu kỳ tim. Ở mẫu về rung nhĩ này, tiếng thổi tăng cường độ với chu kỳ dài hơn và giảm cường độ với chu kỳ ngắn hơn, do thể tích máu chảy qua van hai lá thay đổi. Cường độ tổng thể bị giảm vì mất sức co bóp của tâm nhĩ.
Nội dung ghi âm do bác sĩ Jules Constant cung cấp.
