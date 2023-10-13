honeypot link
skip to main content
MSD Manual
Phiên bản dành cho chuyên gia
CÁC CHỦ ĐỀ Y KHOA
NGUỒN
BÌNH LUẬN
CÁC THỦ THUẬT
GIỚI THIỆU
CÁC CHỦ ĐỀ Y KHOA
NGUỒN
Các Cẩm nang MSD dành cho chuyên gia
/
Âm thanh
/
Tiếng ran nổ
/
Tiếng ran nổ
Tệp âm thanh do bác sĩ David W. Cugell cung cấp.
Trong các chủ đề này
Đánh giá bệnh nhân có các vấn đề về phổi
>
Khám thực thể tim mạch
>
Viêm tiểu phế quản
>
Bạch hầu thanh quản
>
Tiếng ran nổ
Tệp âm thanh do bác sĩ David W. Cugell cung cấp.
Trong các chủ đề này
Đánh giá bệnh nhân có các vấn đề về phổi
>
Khám thực thể tim mạch
>
Viêm tiểu phế quản
>
Bạch hầu thanh quản
>