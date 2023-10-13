Tiếng thổi Austin Flint
S1 nhẹ; S2 bị che lấp bởi tiếng thổi phụt ngược nhẹ và tiếng thổi tâm trương muộn, nhỏ và to hơn. Tiếng thổi tâm trương giống như tiếng thổi do hẹp van hai lá và được cho là do rung động lá van hai lá hoặc tắc nghẽn nhẹ do dòng chảy ngược nhanh.
Nội dung ghi âm do bác sĩ Jules Constant cung cấp.
